C'est ce qu'affirme le média brésilien UOL Esporte, repris par Mundo Deportivo. Ils affirment que Los Blancos sont prêts à écouter les offres pour le milieu de terrain de 30 ans.

Madrid veut rajeunir sa salle des machines en cette fin de saison et pour cette raison, Casemiro pourrait devenir un agneau sacrifié. Le club espagnol demanderait 50 millions d'euros pour le pivot.

Casemiro est sous contrat avec le Santiago Bernabeu jusqu'à l'été 2025 et deux des plus grands clubs européens ont été crédités d'un intérêt pour lui : le Paris Saint-Germain et la Juventus.

En cas de vente de Casemiro, Madrid utiliserait les fonds pour trouver un remplaçant plus jeune. Deux noms sont cités : Aurélien Tchouameni (Monaco) et Bruno Guimaraes (Newcastle United).

Casemiro, né à Sao Jose dos Campos, a rejoint Los Blancos en provenance de Sao Paulo en 2013. Il a percé dans l'équipe première du Bernabeu en 2015 après un prêt d'une saison à Porto et est devenu une légende du club, faisant 329 apparitions et gagnant tout.