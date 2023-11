Real Madrid : Carvajal prêt à baisser son salaire, le geste fort

Le défenseur merengue est prêt à faire un geste fort pour protester contre l'accumulation des matches.

Dani Carvajal, star du Real Madrid, a admis qu'il serait prêt à réduire son salaire pour diminuer le nombre de matches qu'on lui demande de jouer. À la suite d'une série de blessures dans les grandes équipes espagnoles, le débat sur les exigences imposées aux joueurs de l'élite s'accélère.

Le mois dernier, le FC Barcelone avait du mal à mettre plus de trois joueurs seniors sur le banc de touche, tandis que le Real Madrid se trouve dans une situation similaire, avec huit joueurs absents pour le déplacement à Naples en Ligue des champions. Carvajal a admis que l'espace de respiration des meilleurs joueurs se resserre de plus en plus.

"C'est très exigeant. Avec la nouvelle Coupe du monde des clubs, nous n'aurons plus d'étés libres. C'est un sujet très complet, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de blessures".

En ce qui concerne le Real Madrid en particulier, il a appelé les joueurs de l'équipe à se montrer à la hauteur de l'événement.

"Ce n'est pas une bonne chose d'avoir autant de blessés. Des opportunités s'ouvrent pour d'autres coéquipiers, certains qui n'ont pas autant de minutes et c'est leur heure. Ils doivent être prêts. J'espère que tout le monde peut aider et qu'au cours de cette période, ils nous aideront à nous rapprocher de notre objectif.