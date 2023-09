Real Madrid, Carlo Ancelotti sur l’affaire Negreira

L’entraîneur du Real espère que la justice mettra au clair l’affaire Negreira dans laquelle est impliqué le club rival de Madrid, le FC Barcelone.

Le FC Barcelone est soupçonné d’avoir procédé à des paiements présumés à des sociétés appartenant à l’ancien numéro 2 de l’arbitrage espagnol. Le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti se dit ‘’préoccupé’’ par cette affaire.

Ancelotti demande la justice

‘’Sur ce sujet, je suis inquiet, comme le monde du football tout entier, face à une affaire aussi grave’’, a affirmé l’entraîneur italien. Il Mister demande cependant à laisser la justice faire son travail. ‘’La justice travaille là-dessus et nous devons les laisser travailler’’, a poursuivi Ancelotti lors de sa conférence de presse ce vendredi.

L’affaire Negreira a commencé suite à une plainte du parquet de Barcelone pour corruption entre particuliers, sur des paiements présumés du club catalan aux sociétés de José Maria Enriquez Negreira, ex-numéro 2 de l’arbitrage espagnol. A en croire le parquet, ce dernier aurait reçu plus de 7,3 millions d’euros entre 2001 et 2018. Et l’année 2018 où le Barça arrêté de payer ces sommes, coïncide avec le départ de Negreira de la Commission technique des arbitres.

Le tribunal de Barcelone en charge de l’affaire, a autorisé jeudi, une perquisition au siège des arbitres espagnols. Plusieurs anciens dirigeants du FC Barcelone dont les anciens présidents Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu sont poursuivis pour corruption présumée dans cette affaire.

Du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti espère que lumière sera faite sur ce dossier et que la justice pourra situer les responsabilités. ‘’Je vis dans le monde du football depuis 40 ans et lorsque ce genre de problèmes surviennent, cela nous inquiète tous. J’espère que la justice pourra faire son travail et trouver une solution’’, a martelé l’Italien qui se déplace en Catalogne ce samedi pour affronter l’autre club de la région, Girone (16h30), leader au classement à la surprise générale.

Par Bour-Han Amoussa