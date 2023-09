Real Madrid : Carlo Ancelotti retrouve le sourire

Après plusieurs jours d’indisponibilités, une horde de joueurs du Real Madrid retrouvent leurs formes à la grande joie de Carlo Ancelotti.

Les bonnes nouvelles s’empilent pour Carlo Ancelotti. Le coach du Real Madrid retrouve plusieurs de ses joueurs qui se sont retrouvés à l’infirmerie ces dernières semaines. L’entraîneur italien peut désormais compter sur eux pour continuer la bonne dynamique du Real Madrid.

Le Real Madrid en forme m algré les bléssés

Doublé par le FC Barcelone la saison dernière en Liga, le Real Madrid a parfaitement entamé cette nouvelle saison de Liga. Le club Merengue est leader du championnat d’élite espagnol devant le FC Barcelone après 4 journées. Les protégés de Florentino Pérez ont enchaîné 4 victoires en autant de matchs, un sans-faute remarquable malgré des blessures qui ont décimé l’effectif avant le début des hostilités. Dani Ceballos, Ferland Mendy, Thibaut Courtois, Arda Guler se sont blessés à la veille de la nouvelle saison alors que Militao et Vinicius Junior ont chuté après l’entame. Désormais, certains de ses blessés sont en passe de retrouver leur sensation.

Ceballos, Mendy, de retours

Ce mercredi, le site Bernabeu Digital nous apprend que le club de la capitale bénéficie des retours de blessures de plusieurs joueurs de l’effectif. Selon le site, Dani Ceballos et Ferland Mendy ont terminé la séance du jour au centre d’entraînement de Valdebebas avec le groupe. Ces deux joueurs devraient être disponibles pour affronter la Real Sociedad dimanche à l’occasion de la 5éme journée de Liga. Contrairement à ces deux joueurs, Ancelotti doit encore patienter pour arda Guler et Vinicius Junior. Les deux joueurs offensifs ont repris la course mais ils poursuivront un programme spécifique avant de réintégrer le groupe.

L'article continue ci-dessous

Thibaut Courtois et Militao doivent patienter pendant encore plusieurs mois avant de retourner sur la pelouse au vu de l’ampleur de leurs blessures.