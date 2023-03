Real Madrid : Carlo Ancelotti répond aux propos d'Eden Hazard sur leur relation

En conférence de presse ce mardi, Carlo Ancelotti s'est exprimé sur sa relation avec Eden Hazard.

Arrivé à l'été 2019 au Real Madrid, Eden Hazard ne s'est toujours pas imposé 4 ans plus tard et confirme saison après saison le flop réalisé par le club espagnol en dépensant 115 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien joueur de Chelsea. Miné par les blessures, l'international belge n'a disputé que 73 matches en presque quatre saisons sous les couleurs des Blancos. Un rendement évidemment trop faible pour un joueur de son calibre et sur qui le Real a placé beaucoup d'espoirs.

Hazard a perdu la confiance de son entraîneur

Cette saison, le numéro 7 Merengue a été laissé tranquille par son corps mais a perdu la confiance de son entraîneur, qui admet pleinement qu'il ne compte plus sur lui. Hazard n'a en effet disputé que 7 rencontres (296 minutes) toutes compétitions confondues cette saison et, hormis un match de Coupe face à Caçereno (4ème division) n'a plus pris par à un match avec le Real depuis le 25 octobre en Ligue des Champions, et le 11 septembre en Liga. Dans un entretien accordé à RTBF, l'ancien Lillois avait déclaré que même s'il y avait toujours du respect entre le joueur et son entraîneur, les deux ne se parlaient pas.

Des propos sur lesquels Ancelotti a été interrogé ce mardi. En conférence de presse à la veille de la réception de Liverpool en huitième de finale retour de Ligue des Champions, le technicien transalpin a annoncé le retour de Karim Benzema dans le groupe et a répondu aux affirmations de son ailier, lui aussi convoqué. "La relation n'est pas froide. Hazard a été très honnêtes, nous ne parlons pas beaucoup, c'est peut-être une question de caractère. Le plus important pour moi est que même si nous ne parlons pas, il continue à me respecter. C'est le plus important, comme le fait que je le respecte. Il ne joue pas puisqu'il a beaucoup de concurrence et un joueur à sa place qui joue très bien, à savoir Vinicius", a-t-il expliqué.