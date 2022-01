Real Madrid : Carlo Ancelotti optimiste malgré la défaite

Leader de la Liga avec 46 points au compteur, le Real Madrid débute l'année 2022 par une déception. Dimanche soir, les Madrilènes se sont inclinés face à Getafe (1-0). Une défaite inattendue pour la Maison Blanche, mais surtout regretté par l'entraîneur Carlo Ancelotti.



"On ne commence pas bien la deuxième partie de saison. Nous n’avons pas bien joué. Nous avons réagi après 10 minutes mais ensuite nous étions plus nerveux, perdant des ballons, perdant des duels… Nous avons fait cadeau du premier but avec un joueur qui se distingue habituellement dans l'aspect défensif. Ça peut arriver et c’est arrivé", a ainsi confié le technicien italien en conférence de presse, refusant de douter après ce revers malvenu.



"Ce n'est pas un drame ni une tragédie"



"Des doutes ? Non, absolument pas. Mais se préparer pour ces matchs, après les voyages et les vacances, n'est pas facile. Mais trop en parler reviendrait à chercher des excuses. Et je n'aime pas ça. Nous avons perdu un point parce que nous méritions un match nul, pas une victoire. Maintenant, nous devons regarder vers l'avenir", a déclaré l'ancien coach du PSG.



Selon lui, le contenu proposé par ses joueurs lors de la séance précédant le match avait été satisfaisant, et cette défaite contre Getafe ne doit pas tout remettre en cause. "Hier, et non pas il y a six mois, hier, après l'entraînement, j'ai dit aux joueurs que j'avais beaucoup aimé la séance. Je les ai vus branchés… hier. Ce n'est pas une critique. C'est aussi ce que je leur ai dit. Peut-être que l'entraîneur était aussi en vacances. Ce n'est pas un drame ni une tragédie, nous sommes toujours des leaders et nous sommes motivés", a enfin assuré Carlo Ancelotti.