Real Madrid : Carlo Ancelotti n'abdique pas

Le Real a dû se contenter d'un match nul 1-1 contre l'Atletico Madrid, et reviendra à 10 points du leader Barcelone si les Blaugrana battent Almeria lors de leur prochain match. Si le Barça s'impose, les Blancs auront un déficit presque insurmontable. Néanmoins, Ancelotti a souligné que son équipe était toujours dans la course au titre.

Toujours dans la course

Ancelotti a insisté sur le fait que le Real Madrid est toujours dans la course au titre : "C'est plus compliqué mais ce n'est pas un adieu, nous devons nous battre jusqu'au bout et voir ce qui se passe", a déclaré le manager en conférence de presse d'après-match.

Les espoirs de Madrid en Liga semblent s'éloigner. Mais ils peuvent encore gagner du terrain avec une victoire contre le Barça lors du Clasico le 19 mars. Les deux équipes se rencontreront également en demi-finale de la Copa del Rey, le match aller ayant lieu jeudi.

Les Blancs affronteront Barcelone en Copa del Rey jeudi, avant de reprendre leur campagne de Liga avec un match contre le Real Betis le dimanche suivant.