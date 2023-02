Real Madrid : Carlo Ancelotti menacé

Vainqueur de la Ligue des champions l'an dernier, Carlo Ancelotti connaît davantage de difficulté cette saison avec le Real Madrid.

Tout va très vite dans le football. Au sommet de l'Europe et du football espagnol l'an dernier, le Real Madrid est dans le creux de la vague cette saison. Battu en finale de Supercoupe d'Espagne par le FC Barcelone, le Real Madrid a du mal à trouver son rythme depuis la reprise du football de club après la pause de la Coupe du monde.

Pas de saison blanche acceptée par le Real Madrid

Les hommes de Carlo Ancelotti ont été peu convaincants lors du Clasico 3-1 contre Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, et ont subi une défaite 1-0 contre Majorque en Liga le week-end dernier, ce qui les place à huit points des Blaugrana au classement. Autant dire que la Liga semble désormais compromise pour les Merengue et sauf en cas de nouveau parcours héroïque en Ligue des champions, seule la Coupe du Roi et la Coupe du monde des clubs peuvent éviter une saison blanche aux Merengue.

Le Real Madrid se rendra au Maroc pour participer à la Coupe du monde des clubs cette semaine, en vertu de la victoire de la Ligue des champions en 2021-2022, et l'échec à soulever ce trophée, pour lequel le Real Madrid part largement favori, pourrait précipiter Carlo Ancelotti vers la sortie du Santiago Bernabeu, selon des informations du média espagnol Relevo.

Une post Coupe du monde compliquée

Ancelotti est bien conscient que ses réalisations de la saison précédente, remportant la Liga et la Ligue des champions, ne lui offrent pas un crédit pour le reste de la saison actuelle pour redresser la situation. Les Madrilènes n'ont pas semblé à la hauteur dans la plupart des matches et ont dû compter sur des retours et des coups d'éclat individuels pour remporter des matches cruciaux contre l'Atletico Madrid en Coupe du Roi et Villarreal en championnat.

Cependant, les blessures de plusieurs joueurs clés comme Karim Benzema, David Alaba, Ferland Mendy et Dani Carvajal ont obligé l'entraîneur italien à travailler avec des options de fortune. En l'absence de latéraux reconnus, Carlo Ancelotti a utilisé Eduardo Camavinga au poste d'arrière gauche et Nacho au poste d'arrière droit.

Ancelotti aura l'occasion de prouver que ses détracteurs ont tort lorsque le Real Madrid affrontera Al Ahly en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, mercredi, avant une probable finale face à Flamengo, samedi, qui aurait donc un énorme impact sur son futur au sein du club madrilène. Carlo Ancelotti est prévenu, il doit redresser la barre au plus vite.