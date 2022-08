L'entraîneur italien a confiance en son effectif et considère qu'il peut remporter de nouveaux trophées cette saison.

Le Real Madrid joue la Supercoupe d'Europe ce mercredi à Helsinki, en Finlande, contre l'Eintracht Francfort. Le Real Madrid cherchera à remporter sa cinquième Super Coupe et à égaler le Milan et le Barcelone en tant qu'équipe ayant remporté le plus de trophées dans la compétition. Avant la rencontre, Carlo Ancelotti a fait part de ses ambitions devant la presse.

"On va se battre pour gagner toutes les compétitions"

"Le Sextuplé ? C'est possible, oui. On va se battre pour gagner absolument toutes les compétitions, il n'y a aucun doute sur ça. Mais les gagner à nouveau sera plus compliqué. Je ne sais pas si on réussira parce que c'est quelque chose de très difficile à faire. L'effectif est très bon et j'ai une énorme confiance en lui. Il s'est amélioré en comparaison avec l'an dernier", a indiqué l'Italien.

"Jouer la Super Coupe est le fruit de notre travail. Le mérite de nombreux membres de l'équipe, pas seulement onze. Bien que demain, l'équipe qui a gagné jouera. Avec le doute d'un, deux ou trois ? (rires). Les deux qui sont là, je pense qu'ils vont jouer. S'ils le veulent. Nous avons un titre à disputer et c'est toujours spécial de gagner. Je ne regarde pas les statistiques, elles ne sont pas importantes. Profiter de mes joueurs est ce qui m'importe", a ajouté Carlo Ancelotti.

"Si Benzema est constipé, on s'adaptera !"

L'entraîneur du Real Madrid se méfie de l'Eintracht Francfort malgré la débâcle face au Bayern Munich : "Je n'ai pas vu ce match et le résultat ne nous trompera pas. L'Eintracht a fait une énorme saison en Europa League et il a mérité de la gagner parce qu'il a bien joué. Ils sont dynamiques, ils jouent avec intensité et il falloir se battre et bien jouer pour les battre, mais nous savons faire ça. La pré-saison a été très bonne et on arrive avec confiance. L'enthousiasme d'avoir gagné la Ligue des Champions est encore en nous et on veut la prolonger".

Carlo Ancelotti considère que son effectif est encore plus fort que l'an dernier : "Parce que nous avons fait deux recrutements qui ont amélioré la qualité technique et physique du groupe. Rien de plus. L'alchimie entre les vétérans et les jeunes a été l'une des clés du succès de la dernière saison et on peut encore progresser de part l'expérience commune de ce groupe. Rudiger et Tchouaméni ajoutent de la qualité et du physique."

En revanche, l'Italien ne veut pas recruter un nouveau numéro neuf : "Nous avons beaucoup d'attaquants dans l'effectif. Nous avons Benzema, Mariano, Hazard, Rodrygo, Vinicius, Asensio... Évidemment que quand il manque le meilleur attaquant du monde du moment, ça affecte l'équipe. Remplacer Benzema est impossible, personne ne peut faire ce qu'il fait dans le monde. Si Benzema est constipé, on s'adaptera ! (rires)".