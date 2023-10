Real Madrid : Carlo Ancelotti encense Aurélien Tchouaméni

Carlo Ancelotti s’est montré élogieux à l’égard d’Aurélien Tchouaméni après la victoire en déplacement (0-3) du Real Madrid samedi contre Gérone.

Le Real Madrid a repris la tête de la Liga samedi après sa brillante victoire contre Gérone (0-3). Et Carlo Ancelotti peut savourer cette performance éclatante de son équipe.L’entraîneur italien a encensé particulièrement un homme à la fin de cette éclatante prestation. Il s’agit d’Aurélien Tchouameni.

Un pur régal

Au terme d’une prestation à l’expression collective très aboutie, le Real Madrid s’est imposé contre Gérone (0-3) samedi dans le cadre de la 7éme journée de Liga. Josélu, Tchouaméni et Bellingham ont inscrit les 3 buts madrilènes. Et Ancelotti ne pouvait cacher sa satisfaction lors de sa conférence de presse après la rencontre.

« L'équipe a bien travaillé. C'était un match solide et convaincant. Nous savions que nous pouvions leur faire mal. Girona joue bien au football. Nous avons pris le dessus quand nous le pouvions et nous avons contrôlé la phase défensive. La solidité est la chose la plus importante dans ces matchs », a déclaré le coach du Real Madrid au coup de sifflet final, soulignant la performance collective de son équipe.

Après la défaite (3-1) dans le derby contre l’Atletico Madrid dimanche dernier, le Real Madrid avait besoin de réagir, et c'est exactement ce qu'ils ont fait face à Gérone. Alors que son équipe a repris la première place du classement, Ancelotti ne tombe pas dans l’euphorie. « Il est encore tôt dans la saison, mais après la défaite dans le derby, nous avons bien réagi, avec envie. Nous sommes contents « , a-t-il expliqué.

Tchou améni impressionne

Mais le Real Madrid ne s'est pas contenté de briller en attaque. Les performances d'Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga au milieu de terrain ont été remarquables. Ancelotti a salué Tchouaméni en particulier, soulignant son enthousiasme et son énergie. « J’ai beaucoup aimé Tchouameni ce soir, qui a marqué son premier but avec le Real et qui a fait un match fantastique « , a déclaré l’entraîneur italien à propos du jeune international Français.

Vinicius titul aire

Par ailleurs Ancelotti est revenu sur la titularisation de Vincius junior pour ce match. « Il voulait jouer plus, mais j'ai préféré éviter les problèmes. Il manque un peu d'étincelle parce qu'il n'a pas joué depuis un mois, mais ces 70 minutes lui ont fait du bien. », a-t-il ajouté