Real Madrid : Camavinga ne regrette pas son choix !

Arrivé à Madrid l'été dernier, le jeune français a déjà remporté son 3e trophée avec la Maison Blanche. Le choix parfait !

Remplaçant au coup d'envoi face à Liverpool samedi soir (1-0), Eduardo Camavinga s'est une nouvelle fois contenté d'entrer en fin de match pour aider le Real Madrid à tenir son avantage. L'international français a été précieux dans un temps fort des Reds. À Saint-Denis, il a surtout ajouté une Ligue des Champions à son palmarès dès l'âge de 19 ans. Surréaliste !

"C’est pour ça que je suis venu ici"

Formé au Stade Rennais, le milieu de terrain était sur un nuage au coup de sifflet final, fier d'avoir fait le choix de rejoindre le Real Madrid l'été dernier à son départ de Bretagne. "C'est un truc de ouf. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Toucher la coupe, vivre des matchs comme ça, c’est fou et c’est pour ça que je suis venu ici", s'est félicité le Français, ému.

"À partir du moment où on vient ici, on sait qu’on est dans le meilleur club du monde. On ne joue que des gros matchs, je suis très content d’avoir disputé la finale et de l’avoir remportée. On a des joueurs, un coach et un staff incroyable. On joue avec le cœur et à un moment donné ça paye", a ensuite ajouté Eduardo Camavinga au micro de Canal+.

Trois trophées en une saison

Pour sa première saison en Espagne, le prodige tricolore aura ainsi remporté la Supercoupe d'Espagne, la Liga et donc la Ligue des Champions. Un scénario tout simplement rêvé !