Real Madrid, Camavinga étale sa frustration

L'international français a rejoint les Blancos pour 58 millions d'euros en provenance du Stade Rennais lors du dernier jour de la fenêtre de transfert en vue de la campagne 2021/22.

Cependant, le joueur de 19 ans a joué un rôle rotatif dans le milieu de terrain de Carlo Ancelotti, alors que le club a décroché le titre de la Liga et atteint la finale de la Ligue des champions.

Avec 13 départs en championnat, 13 apparitions en tant que remplaçant et 10 apparitions sur le banc en Europe, Camavinga a admis qu'il souhaitait jouer un rôle plus important en 2022/23.

"Je n'aime pas ne pas jouer, j'aimerais jouer plus, mais ça viendra et l'année prochaine je serai ici au Real Madrid", selon les informations de Telefoot, via Marca.

"Je savais que cela prendrait du temps. C'est la première chose qu'ils m'ont dit quand je suis arrivé.

"Ils m'ont prévenu que la première année ici est compliquée et j'ai fait face à mes problèmes patiemment et j'ai continué à travailler dur".

"Mon bilan est encore bon, même s'il y a des choses que je dois améliorer. J'ai joué de grands matchs et nous avons gagné le championnat et la Supercoupe. C'est positif."