Real Madrid : Camavinga dit non à un très grand d'Europe

Plusieurs joueurs, dont Eduardo Camavinga, suscitent l'intérêt de différents clubs.

La saison de Camavinga a été en dents de scie. Il a peiné à s'imposer comme titulaire indiscutable au Real Madrid. De retour en septembre après cinq mois d'absence, de petits problèmes physiques l'ont empêché d'enchaîner les matchs.

L'arrivée prévue d'un nouveau milieu de terrain central cet été ouvre la voie à un départ de Camavinga. Liverpool est intéressé, mais selon des sources proches du joueur (via TEAMtalk), il n'a aucune envie de partir, du moins pas avant janvier.

« Eduardo aime le Real. Il sait qu'il existe des options ailleurs et il les envisagera peut-être un jour, mais pour l'instant, il souhaite retrouver la pleine forme et jouer un rôle majeur dans la seconde moitié de la saison. »

Bien qu'il ne soit pas un titulaire indiscutable, l'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, apprécie beaucoup Camavinga et le considère comme un joueur essentiel de son effectif. Maintenant qu'il est de retour en pleine forme, il a l'opportunité de gagner en importance dans les semaines à venir, à commencer par le choc de Liga ce week-end face au Betis.

Tout comme Alonso, la direction du Real Madrid compte également sur Camavinga. Le club est convaincu qu'il sera un joueur clé pour les années à venir, raison pour laquelle il était prêt à laisser partir Luka Modric à la fin de son contrat cet été : les jeunes joueurs représentent le présent et l'avenir.