Real Madrid : Camavinga a bien fait ses devoirs

Eduardo Camavinga a rejoint les séances d'entraînement du Real Madrid à Valdebebas samedi pour s'entraîner sous la direction de Carlo Ancelotti.

Selon Marca, il n'a pas fallu longtemps à Antonio Pintus pour constater que le Français a fait ses devoirs.

Sa bonne forme a été surprenante, mais elle n'est pas surprenante au vu du plan que le milieu de terrain a suivi pendant les vacances.

Partout où le joueur est allé, il a eu un physio, un préparateur physique pour superviser ses séances d'entraînement et un cuisinier à ses côtés.

Ce n'est pas étrange non plus car il les avait déjà lors de son passage au Stade rennais et les a amenés à Madrid lorsqu'il a signé au club.

Il ne veut pas que ce qui s'est passé l'été dernier se répète. C'était son premier jour à Valdebebas et il ne savait pas ce qui l'attendait sous Pintus.

Comme il l'a avoué quelques temps plus tard dans une interview, la séance d'entraînement a été un cauchemar : "Lors de mon premier entraînement, j'ai passé un mauvais moment physiquement. Je crois que j'ai failli vomir, on a fait beaucoup de choses, mais je me suis adapté", a-t-il commenté.

Ce sera la deuxième saison de Camavinga au Real Madrid, dans laquelle le joueur veut maintenir cette tendance à la hausse.

Il a eu du mal à s'intégrer sous Ancelotti, mais au moment décisif de la campagne, il a fini par jouer un rôle plus que pertinent.

Pour Camavinga, c'est une année importante. Il est venu ici à pleine puissance parce qu'il est convaincu que ce sera l'année de sa confirmation.

L'article continue ci-dessous

Il sait que la concurrence est rude, surtout avec l'arrivée d'Aurélien Tchouameni, mais il sait que son rêve de participer à la Coupe du Monde au Qatar avec la France en novembre est possible, mais cela dépend logiquement d'une certaine continuité avec Madrid.