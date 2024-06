Real Madrid : ça va bouger dans les cages

Le Real Madrid a déjà finalisé deux transactions importantes pour l'été, celles d'Endrick Felipe et de Kylian Mbappé.

D'autres opérations sont prévues, la plus probable étant celle du défenseur central lillois Leny Yoro. Un autre recrutement possible est celui d'un joueur qui figurait sur les tablettes de l'équipe la saison dernière.

L'article continue ci-dessous

En août dernier, les Blancos ont conclu un accord de prêt avec Chelsea pour Kepa Arrizabalaga, qui est arrivé en urgence pour remplacer Thibaut Courtois, qui s'est déchiré le ligament croisé antérieur quelques jours avant le début de la saison dernière. Le joueur de 29 ans a commencé comme numéro un, avant d'être évincé par Andriy Lunin vers la fin de l'année 2023 - il est resté sur le banc jusqu'à la fin de la campagne, et était le troisième choix au moment du retour de Courtois.

Le Real Madrid n'a pas levé l'option d'achat de Kepa, mais il se trouve qu'il pourrait finir par le réengager cet été. Selon Relevo, les dirigeants du club envisagent de conclure une deuxième transaction pour l'ancien gardien de l'Athletic Club. Il ne rejoindrait le club que si Lunin était vendu. L'Ukrainien pourrait faire pression pour obtenir une place de titulaire ailleurs en Europe, et s'il partait, cela laisserait un vide dans le département des gardiens de but.

Il semble de plus en plus probable que Lunin soit sur le point de quitter le Real Madrid. Il est peu probable que le club lui mette des bâtons dans les roues s'il souhaite partir, d'autant plus qu'il ne lui reste qu'un an de contrat. Cette situation pourrait parfaitement jouer en faveur de Kepa, qui ne manquerait pas de sauter sur l'occasion de retourner dans la capitale espagnole.