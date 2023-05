Real Madrid : Benzema KO au pire moment

Le Real Madrid sera privé de son attaquant vedette Karim Benzema pour son déplacement à la Real Sociedad mardi soir.

L'attaquant français est en grande forme ces derniers temps, avec un triplé contre Almeria samedi, son troisième au mois d'avril. Cependant, il ne sera pas présent contre la Real, après avoir été écarté du groupe pour affronter le Txuri-Urdin.

La blessure au pire moment

Les jeunes Nico Paco, Rodrigo Dotor, Sergio Arribas et Alvaro Rodriguez, qui pourraient remplacer Benzema dans l'équipe de départ, seront du voyage.

Aucune raison médicale n'a été donnée pour l'absence de Benzema et, à ce stade, il faut considérer qu'il s'agit d'une décision technique de la part d'Ancelotti, qui a choisi de garder Benzema au frais.

Les Blancos affronteront Osasuna samedi soir en finale de la Copa del Rey, et la demi-finale de la Ligue des champions contre Manchester City aura lieu le mardi suivant. Benzema a eu du mal à supporter la charge des matches cette saison, et avec leur saison qui sera définie par quatre matches en l'espace de 11 jours, Ancelotti a peut-être choisi de garder Benzema en pleine forme pour cette course.