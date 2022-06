Real Madrid : Benzema et l'exemple Cristiano Ronaldo

Karim Benzema a parlé de son style de jeu, de ses débuts au Real Madrid et du petit problème qu'il a eu avec José Mourinho.

Après une saison réussie, Benzema a fait le point et est revenu sur sa carrière jusqu'à présent.

"Je joue à l'instinct, je suis un joueur instinctif et tout ce qui me passe par la tête, je le fais sur le terrain", a déclaré Benzema dans une interview à Onze Mondial, lorsqu'il a été interrogé sur son approche sur le terrain de football.

"Je ne me dis jamais 'je vais jouer contre ce défenseur, je dois faire ceci ou cela'".

Benzema s'est également étendu sur ses débuts au Real Madrid et les difficultés qu'il a rencontrées au début.

"Ma première saison, les six premiers mois, ont été très difficiles, car j'étais seul et je ne parlais pas la langue, donc tout était compliqué", a expliqué Benzema.

"J'étais arrivé dans un nouveau monde, avec une nouvelle équipe, un autre type de football. Heureusement, je n'ai pas baissé les bras.

"Je me souviens que j'ai eu un petit problème avec José Mourinho à un moment donné.

"Nous nous sommes rencontrés à l'hôtel et nous avons eu une conversation la veille d'un match contre le Real Mallorca.

"Je n'étais pas censé jouer le match et, alors que nous nous disputions, je lui ai dit 'Demain, tu me titularises, je marquerai et je te ferai gagner le match'. Le lendemain, j'ai marqué et nous avons gagné 1-0."

Benzema évoque sa relation avec Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo est l'un des joueurs dont Benzema s'est toujours inspiré et il en a parlé dans l'interview.

"Quand je regardais ce qu'il faisait, j'essayais de me concentrer sur ses mouvements : les dribbles, la finition, les passes, sa conduite de balle, je disséquais tout chez lui", a déclaré Benzema.

"Mais, après, c'est impossible de réaliser la même chose".