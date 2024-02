Real Madrid : Bellingham signe son retour

Jude Bellingham est de retour après une blessure. Le milieu de terrain du Real Madrid n'est pas encore à 100%, mais il n'en est pas loin.

Il y a 19 jours, le 10 février, il s'est fait une entorse de la cheville gauche lors de la victoire 4-0 contre Gérone, et le service médical du club a estimé qu'il serait absent pendant trois semaines.

Le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre le RB Leipzig (mercredi 6 mars) était la date prévue pour son retour, même si l'on espérait qu'il serait apte à jouer contre Valence à Mestalla quelques jours plus tôt (samedi 2 mars). Les prières des Blancos ont été exaucées, puisque Bellingham, qui n'a pas souffert de rechute, fera partie de l' équipe pour ce match.

Le match de Ligue des champions contre Leipzig influencera la décision de Bellingham

La grande question est maintenant de savoir s'il sera titulaire ou non. La rencontre de samedi s'annonce passionnante et le fait que le match européen contre Leipzig se déroule dans quelques jours sera probablement un facteur déterminant. S'il y a le moindre risque de récidive, Bellingham débutera sur le banc, ce qui semble être le scénario le plus probable.

Le jeune homme de 20 ans est presque complètement rétabli. Le week-end dernier, il a recommencé à courir, lundi il a été vu en train de travailler avec le ballon et ces derniers jours, il a encore accéléré. Un plan de récupération sur mesure a été établi et s'est déroulé sans problème jusqu'à présent, sans aucun contretemps.

Si Bellingham se sent encore un peu sensible, sa cheville sera strappée - par précaution - pour lui donner un soutien supplémentaire et, en théorie, lui permettre de jouer sans douleur. Il est intéressant de noter que la blessure actuelle de la star anglaise est la "pire" qu'il ait connue au cours de sa carrière. Auparavant, ses plus longues périodes d'indisponibilité avaient été de 17 jours (au début de la saison) et de 11 jours (lorsqu'il jouait au Borussia Dortmund), à chaque fois en raison d'une luxation de l'épaule. Ce problème à la cheville a commencé il y a 19 jours mais semble toucher à sa fin.