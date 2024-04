Real Madrid : Bellingham étale sa fierté

Jude Bellingham a révélé la sauce secrète du Real Madrid pour battre Manchester City après la victoire des Blancos aux tirs au but en C1.

Le Real Madrid s'est qualifié pour les demi-finales à l'issue d'une séance de tirs au but passionnante, après un match nul 1-1 obtenu de haute lutte à l'Etihad Stadium. Bien que Manchester City ait dominé la possession et le contrôle du ballon au match retour, le Real Madrid a fait preuve de résilience en conservant son schéma défensif et en s'imposant lors de la séance de tirs au but après le but précoce de Rodrygo pour les visiteurs.

En parlant des clés du succès du Real Madrid, Bellingham a déclaré à TNT Sports : "C'est un soulagement. J'ai déjà joué contre City quand vous êtes proche et que vous pensez que vous allez obtenir quelque chose et qu'ils vous l'enlèvent. À la fin du match, je suis à bout de nerfs, c'est donc une énorme récompense. C'est tellement difficile de rester concentré, ils vous déplacent et vous mettent dans des positions que vous ne voulez pas avoir. La plupart des équipes s'effondrent lorsque City prend le dessus, mais nous avons bien résisté et travaillé dur."

"Il faut voir [le maillot du Real] comme une responsabilité, pas comme une pression. Il faut accepter d'être sous le feu des projecteurs. Si vous êtes ici, c'est que vous pouvez le supporter, alors faites confiance au processus. C'est incroyable [d'éliminer les tenants du titre]. Aujourd'hui, c'est une question de mentalité, de course, de suivi [des joueurs]... Il faut faire ça bien et puis il y a des moments comme ceux où les gars gardent la tête froide dans les tirs au but, c'est un mélange de tout ça".

L'article continue ci-dessous

La première saison de Bellingham en Espagne pourrait se solder par un exploit remarquable, le club étant également en lice pour le titre national. Revenant sur sa décision de rejoindre le Real Madrid, Bellingham a félicité le manager Carlo Ancelotti pour son rôle dans l'intégration de l'équipe en une unité cohérente, tout en accordant aux joueurs la liberté dont ils avaient tant besoin.

Le Real sur la bonne voie

"Je n'aurais jamais pu rêver d'une telle chose, pas seulement les buts, mais le sentiment de jouer pour le club tous les jours - le badge sur votre poitrine tous les jours est incroyable et j'espère qu'il y aura d'autres soirées comme celle-là", a-t-il déclaré. "Nous avons eu des rôles différents ce soir dans l'équipe, mais il y a des ajustements et des sacrifices à faire dans notre propre jeu. Notre plus grande force est que [Ancelotti] trouve le moyen de laisser les garçons jouer en toute liberté. D'autres équipes sont structurées avec leurs schémas de jeu, mais nous, nous sommes parfois très spontanés. Je l'ai surpris en train de bailler avant le match et il m'a dit : "Il faut que tu m'excites" ! C'est le calme qu'il apporte".

Selon Opta, le Real Madrid a éliminé le tenant de la Ligue des champions à six reprises en phase à élimination directe, soit deux fois plus que n'importe quelle autre équipe dans l'histoire de la compétition. En outre, le Real a remporté le titre à chaque fois qu'il l'a fait.