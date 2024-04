Real Madrid – Barça, Vinicius Junior recadre Fermin Lopez

Après la victoire du Real Madrid face au Barça dans le Clasico, dimanche, Vinicius Junior a répondu à la célébration de Fermin Lopez.

Ce Real Madrid est trop fort pour le FC Barcelone cette saison. La Maison Blanche a remporté tous ses matchs face aux Culés cette saison. Ce dimanche, le vice-champion de LaLiga a eu raison du champion en titre en s’imposant 3-2 au Santiago Bernabéu. Vini Jr n’a pas loupé Fermin Lopez après la victoire madrilène.

Fermin Lopez célèbre comme Bellingham

Jeune milieu central espagnol, Fermin Lopez (20 ans) s’est attiré la colère du parcage madrilène, dimanche soir. Alors que le score était de 1-1 entre les deux formations, le natif d’El Campillo a redonné l’avantage au FC Barcelone (69e). Après son but, l’international espoirs espagnol s’est mis devant les supporters madrilènes en célébrant comme Jude Bellingham.

Getty Images

Fermin Lopez s’était positionné debout avec les bras écartés vers le public madrilène pour célébrer son but comme le fait le milieu de terrain anglais du Real Madrid, Jude Bellingham, après chaque but inscrit. Mais l’Espagnol s’est fait rattraper par le temps, puisque Bellingham a donné la victoire au Real Madrid (90+1e) en inscrivant le but du 3-2 après le but égalisateur de Lucas Vazquez (73e).

Vinicius se moque de Fermin Lopez

Auteur du but égalisateur pour le Real Madrid sur pénalty (18e), Vinicius Junior a chambré Fermin Lopez après la rencontre en raison de sa célébration imitant l’ancien du Borussia Dortmund.

A travers un message publié sur X (anciennement Twitter) par un compte fan du Real Madrid, on pouvait voir la photo de Fermin Lopez où il célébrait à la Bellingham. En légende, on pouvait lire : « Il pensait qu’il était Jude Bellingham ». En réponse à ce tweet, Vinicius a réagi avec un émoji "mort de rire". Une réponse qui a récolté plus de 58.000 like en huit heures de temps.