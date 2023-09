Real Madrid : Aurélien Tchouaméni revient sur ses débuts

Après des débuts compliqués avec le Réal Madrid, Aurélien Tchouameni s'épanouit et s'épaissit désormais.

Après son éclosion avec l'AS Monaco au cours de la saison 2021-2022, Aurélien Tchouameni rejoint le Real Madrid lors du mercato estival 2022. Le milieu de terrain de 23 ans avait signé un contrat de 5 ans avec le club de la capitale espagnole qui a dû payer 80 millions d'euros à l'ASM pour le débaucher. Et forcément, pour se mettre ses dirigeants et ses supporters dans la poche, le joueur se devait d'enchaîner de très belles performances. Mais pour sa première saison, l'acclimatation fut difficile pour le milieu de terrain avec le poids de cet investissement réalisé par le Real Madrid. Désormais, il se sent désormais épanoui.

Tchouaméni retrouve sa superbe

« Il y a des dynamiques dans le football. Après, le plus important, c'est de rester calme, de toujours rester fidèle à sa ligne directrice, que ce soit sa mentalité mais surtout son éthique du travail. Mais à partir du moment où tu ne doutes pas de toi-même et que tu continues surtout à travailler, les choses vont se remettre en place «, a expliqué l’ancien bordelais ce dimanche dans un entretien accordé à Téléfoot.

Titulaire indiscutable depuis le début de cette nouvelle saison, Tchouameni apporte une certaine consistance au jeu du Real Madrid. L’international français a trouvé ses marques avec les Merengues et il s’en réjouit. « Tout se passe bien en club, que ce soit sur le plan individuel mais aussi collectif. On gagne les matchs, on est performants, je suis performant, j'ai du temps de jeu... Donc forcément, ça se passe bien, je suis content » a-t-il lancé.