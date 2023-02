Real Madrid : Aurélien Tchouaméni et Toni Kroos absents contre Liverpool !

Mardi, le Real Madrid sera privé de deux éléments majeurs contre Liverpool en huitième de finale de Ligue des Champions.

Mardi soir, Liverpool recevra le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions pour un remake de la finale de la saison dernière, qui avait vu les Merengues remporter la 14ème Coupe aux grandes oreilles de leur histoire.

Tchouaméni et Kroos toujours malades

Mais cette fois, les deux équipes se retrouvent dans une forme différente d'il y a neuf mois au Stade de France. 8èmes de Premier League, les Reds peinent à trouver leur rythme cette saison, bien qu'ils viennent d'enchaîner deux victoires de rang. Les Madrilènes sont plus réguliers dans leurs résultats mais ont parfois du mal à convaincre dans le jeu et sont régulièrement confrontés à des blessures de leurs joueurs majeurs, comme Karim Benzema, souvent absent depuis le début de saison.

Mais si le Ballon d'Or 2022 sera bien présent à Anfield mardi soir, c'est dans son milieu de terrain que Carlo Ancelotti va devoir bricoler. Déjà absents lors de la victoire sur la pelouse d'Osasuna (2-0) en raison d'une grippe, Aurélien Tchouaméni et Toni Kroos n'ont toujours pas guéri et ne figurent pas dans le groupe convoqué par le technicien italien. Un gros coup dur pour l'entrejeu du Real. Samedi, Ancelotti avait aligné un trio Modric-Camavinga-Ceballos et devrait sans doute faire de même mardi soir.