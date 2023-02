Real Madrid - Atlético Madrid : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Real Madrid - Atlético Madrid : Sur quelle chaîne voir le match, à quelle heure, les dernières news

Le Real Madrid se prépare à aborder un derby madrilène difficile face à l'Atlético Madrid. Le Real Madrid s'est donné une bouffée d'air frais sur la scène continentale. Suite à la victoire en Coupe du monde des Clubs, les Merengue ont vaincu de fort belle manière Liverpool à Anfield (2-5). La maison blanche arrive donc confiante pour ce derby madrilène. Le Real s'est bien comporté face aux cadors cette saison.

L'Atlético Madrid, en revanche, n'a plus que le championnat comme compétition à disputer cette saison. Les Colchoneros n'ont plus perdu depuis un moment, jouant contre des équipes du ventre mou ibérique. Mais les Matelassiers manquent d'inspiration offensive, n'ayant jamais marqué plus de deux buts face à un adversaire sur les quatre dernières rencontres.

La composition probable du Real Madrid vs Atlético de Madrid

XI de départ : Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho - Modric, Valverde, Camavinga - Rodrygo, Benzema, Vinicius

La composition probable de l'Atlético de Madrid vs Real Madrid

XI de départ : Oblak - Molina, Gimenez, Hermoso, Reinildo - Llorente, De Paul, Koke, Carrasco - Correa, Griezmann

Les cinq derniers matchs

Real Madrid : 3 victoires



Match nul : 1 match nul



Atlético de Madrid : 1 victoire

Où voir Real Madrid vs Atlético de Madrid ?

Chaîne : beIN Sports 1



Heure de diffusion : 18h30