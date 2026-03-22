Real Madrid - Atletico Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est la capitale de l'Europe qui s'affronte ce dimanche soir (21h00) au Santiago Bernabéu. Ce 29e acte de la Liga met aux prises deux cadors tout juste qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions : le Real Madrid, tombeur de Manchester City, et l'Atlético, vainqueur de Tottenham. Mais sur la scène domestique, l'enjeu est asymétrique. Deuxièmes avec 66 points, les Merengues n'ont plus aucune marge d'erreur s'ils veulent contester la suprématie du FC Barcelone (70 points). Les récentes défaites face à Osasuna et Getafe ont grillé les jokers madrilènes. L'obligation de victoire est absolue pour les hommes d'Álvaro Arbeloa, qui surfent néanmoins sur une dynamique positive de quatre succès consécutifs toutes compétitions confondues. De son côté, l'Atlético (3e, 57 points) est confortablement installé dans le top 4. Si le titre semble hors d'atteinte, les Colchoneros entament un mois qualifié de "rock and roll" par Diego Simeone, avec la C1 et une finale de Coupe du Roi en ligne de mire. Ils rêvent surtout de refaire le coup du match aller, où ils avaient infligé une correction monumentale (5-2) à leur voisin.

Arbeloa l'apprenti face à Simeone le maître

L'un des fils rouges les plus fascinants de ce derby se situe sur les bancs de touche. La presse espagnole s'est délectée de souligner le contraste d'expérience abyssal entre les deux techniciens : "Simeone 49, Arbeloa 0". El Cholo s'apprête en effet à diriger son 49e derby madrilène, connaissant par cœur la dramaturgie, la pression et les ressorts psychologiques de ce rendez-vous si particulier. À l'inverse, Álvaro Arbeloa, bien qu'il ait disputé d'innombrables batailles face aux Rojiblancos en tant que joueur, vivra son véritable baptême du feu dans ce costume d'entraîneur principal. C'est une opposition de styles assumée entre le gestionnaire du chaos, maître dans l'art de faire déjouer l'adversaire, et le jeune stratège merengue, porteur d'une philosophie plus offensive et désireux d'imposer le rythme de son équipe à domicile.

Le retour du Roi : Mbappé prêt à enflammer le Bernabéu

La grande nouvelle qui a animé la semaine du côté de Valdebebas est le retour en forme de Kylian Mbappé. Álvaro Arbeloa s'est montré extrêmement rassurant en conférence de presse, confirmant que son attaquant vedette était "à 100% rétabli" et balayant d'un revers de main l'idée saugrenue qu'une équipe puisse être meilleure sans son joueur phare. Son intégration dans un secteur offensif où Vinícius Jr règne en maître sera la clé de voûte de l'animation madrilène. Ce retour tombe à point nommé pour percer le coffre-fort de l'Atlético, d'autant que le Real a pris la fâcheuse habitude de décanter ses matchs tardivement (plus de la moitié de ses buts inscrits en seconde période). Face à la muraille dressée par Giménez, Lenglet et consorts, et avec un Antoine Griezmann toujours aussi précieux dans l'organisation colchonera, le génie français sera l'arme fatale espérée par tout un stade pour forcer la décision.

Une atmosphère électrique chargée de rancœurs

Ce derby ne se jouera pas seulement sur des considérations tactiques. L'atmosphère promet d'être électrique, chargée des scories des affrontements récents et des polémiques qui ont secoué le football espagnol. Le souvenir des graves incidents survenus au Metropolitano (jets de projectiles, match interrompu) reste une blessure ouverte entre les deux institutions. S'ajoute à cela le climat de suspicion permanent entretenu par le Real Madrid concernant l'arbitrage, le club ayant récemment adressé une lettre ouverte à la Fédération pour dénoncer un traitement qu'il juge inéquitable. Dans ce contexte volcanique, où l'Atlético n'a plus gagné en Liga au Bernabéu depuis décembre 2021 mais y a arraché trois nuls consécutifs, la pression sur l'arbitre José Luis Munuera Montero sera phénoménale. Il faudra aux 22 acteurs des nerfs d'acier pour que le spectacle reste avant tout sportif dans cette "capitale de l'Europe" du football.

Sur quelle chaine suivre le match Real Madrid - Atletico Madrid

La rencontre entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid sera à suivre ce dimanche 22 mars 2026 à partir de 21h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

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Horaire et lieu du match Real Madrid - Atletico Madrid

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

Le match entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid se joue ce dimanche 22 mars à partir de 21h00, heure française, au Stade Santiago Bernabeu de Madrid.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid aborde le derby face à l’Atletico de Madrid avec plusieurs absences confirmées. Éder Militão (ischio-jambiers), Dani Ceballos (mollet), Rodrygo (genou) et Thibaut Courtois (cuisse) sont forfaits pour cette affiche de Liga.

En revanche, des retours sont attendus. Ferland Mendy, David Alaba et Raúl Asencio pourraient réintégrer le groupe, tandis que Jude Bellingham est de nouveau disponible après avoir repris l’entraînement complet suite à sa blessure aux ischio-jambiers.

Kylian Mbappé, de retour de blessure au genou avec une entrée en jeu contre Manchester City, est désormais pressenti pour débuter aux côtés de Vinícius Junior en attaque. Sur le flanc gauche de la défense, Álvaro Carreras devrait également retrouver une place de titulaire dans ce derby capital.

Infos sur l'équipe de l'Atlético Madrid

L’Atletico de Madrid se présente pour le derby face au Real Madrid avec plusieurs incertitudes. Pablo Barrios (cuisse) et Rodrigo Mendoza (muscle) sont forfaits, tandis que Jan Oblak reste très incertain en raison d’un problème à la hanche. En cas d’absence du Slovène, Juan Musso devrait de nouveau garder les cages.

En défense, Marc Pubill est attendu pour effectuer son retour, alors qu’en attaque, Alexander Sorloth pourrait être titularisé, ce qui reléguerait Antoine Griezmann sur le banc. Julian Alvarez, auteur de 17 buts cette saison, sera une nouvelle fois l’un des principaux atouts offensifs des Colchoneros dans ce choc madrilène.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement