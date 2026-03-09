Getty Images Sport
Kylian Mbappé est de retour ! Un énorme coup de pouce pour le Real Madrid alors que la superstar française reprend l'entraînement avant le choc contre Manchester City
Mbappé fait son retour à Valdebebas
Bien que sa présence soit un énorme soutien psychologique, Mbappé n'a pas participé à l'intégralité de la séance avec le groupe principal, préférant effectuer des exercices de course continue aux côtés du préparateur physique Sébastien Devillaz, selon Tribuna. Malgré les signes optimistes observés sur le terrain d'entraînement, le rapport suggère que sa participation mercredi, pour le match aller de la confrontation avec City, reste très improbable, car il continue de suivre un programme de récupération personnalisé.
La défaite de Carreras confirmée
Alors que l'attention reste focalisée sur le retour des superstars, les Merengues ont été frappés par un revers défensif impliquant le défenseur latéral Alvaro Carreras. Le rapport médical officiel publié par le club a confirmé qu'« après les examens effectués sur notre joueur Alvaro Carreras par les services médicaux du Real Madrid, une blessure musculaire au mollet droit a été diagnostiquée ». Compte tenu de cette nouvelle et du fait que Madrid affrontera City dans deux jours seulement, il semble presque certain qu'il manquera également le match aller.
Rudiger et Camavinga apportent un soulagement
Tout n'est pas perdu pour la hiérarchie des Los Blancos, puisque deux piliers défensifs clés ont fait leur retour pour renforcer l'effectif. Antonio Rudiger a repris l'entraînement à plein temps et devrait être aligné en défense contre City. De plus, Eduardo Camavinga a surmonté une période difficile marquée par une infection dentaire persistante et a rejoint le groupe principal, se plaçant ainsi en lice pour une place de titulaire au milieu de terrain ou au poste d'arrière gauche.
L'attention se tourne vers le choc entre les deux équipes de Londres
Le Real Madrid entre dans la phase finale de sa préparation avec seulement 17 joueurs de l'équipe première disponibles. Le staff médical surveille l'évolution de Mbappé heure par heure, mais le club reste prudent. Selon certaines informations, il ne prendrait aucun risque avec l'attaquant tant qu'il ne serait pas à 100 % de ses capacités, privilégiant ainsi sa disponibilité à long terme pour le match retour et la Coupe du monde cet été. La pression est désormais sur Arbeloa, qui doit surmonter ces obstacles de sélection face à une équipe de Manchester City qui reste l'une des favorites pour le trophée.
