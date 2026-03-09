Kylian Mbappé est de retour ! Un énorme coup de pouce pour le Real Madrid alors que la superstar française reprend l'entraînement avant le choc contre Manchester City

Le Real Madrid entre dans la phase finale de sa préparation avec seulement 17 joueurs de l'équipe première disponibles. Le staff médical surveille l'évolution de Mbappé heure par heure, mais le club reste prudent. Selon certaines informations, il ne prendrait aucun risque avec l'attaquant tant qu'il ne serait pas à 100 % de ses capacités, privilégiant ainsi sa disponibilité à long terme pour le match retour et la Coupe du monde cet été. La pression est désormais sur Arbeloa, qui doit surmonter ces obstacles de sélection face à une équipe de Manchester City qui reste l'une des favorites pour le trophée.