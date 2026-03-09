Goal.com
En direct
Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduit par

Kylian Mbappé est de retour ! Un énorme coup de pouce pour le Real Madrid alors que la superstar française reprend l'entraînement avant le choc contre Manchester City

Le Real Madrid a reçu un coup de pouce majeur avant son quart de finale titanesque de Ligue des champions contre Manchester City, puisque Kylian Mbappé a été aperçu de retour sur la pelouse de Valdebebas. L'international français était à Paris pour suivre un traitement conservateur suite à une blessure au genou, mais son retour au centre d'entraînement du club pourrait marquer un tournant pour l'entraîneur Alvaro Arbeloa.

  • Mbappé fait son retour à Valdebebas

    Bien que sa présence soit un énorme soutien psychologique, Mbappé n'a pas participé à l'intégralité de la séance avec le groupe principal, préférant effectuer des exercices de course continue aux côtés du préparateur physique Sébastien Devillaz, selon Tribuna. Malgré les signes optimistes observés sur le terrain d'entraînement, le rapport suggère que sa participation mercredi, pour le match aller de la confrontation avec City, reste très improbable, car il continue de suivre un programme de récupération personnalisé.

    • Publicité
  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    La défaite de Carreras confirmée

    Alors que l'attention reste focalisée sur le retour des superstars, les Merengues ont été frappés par un revers défensif impliquant le défenseur latéral Alvaro Carreras. Le rapport médical officiel publié par le club a confirmé qu'« après les examens effectués sur notre joueur Alvaro Carreras par les services médicaux du Real Madrid, une blessure musculaire au mollet droit a été diagnostiquée ». Compte tenu de cette nouvelle et du fait que Madrid affrontera City dans deux jours seulement, il semble presque certain qu'il manquera également le match aller.

  • Rudiger et Camavinga apportent un soulagement

    Tout n'est pas perdu pour la hiérarchie des Los Blancos, puisque deux piliers défensifs clés ont fait leur retour pour renforcer l'effectif. Antonio Rudiger a repris l'entraînement à plein temps et devrait être aligné en défense contre City. De plus, Eduardo Camavinga a surmonté une période difficile marquée par une infection dentaire persistante et a rejoint le groupe principal, se plaçant ainsi en lice pour une place de titulaire au milieu de terrain ou au poste d'arrière gauche.

  • real madrid manchester cityGetty Images

    L'attention se tourne vers le choc entre les deux équipes de Londres

    Le Real Madrid entre dans la phase finale de sa préparation avec seulement 17 joueurs de l'équipe première disponibles. Le staff médical surveille l'évolution de Mbappé heure par heure, mais le club reste prudent. Selon certaines informations, il ne prendrait aucun risque avec l'attaquant tant qu'il ne serait pas à 100 % de ses capacités, privilégiant ainsi sa disponibilité à long terme pour le match retour et la Coupe du monde cet été. La pression est désormais sur Arbeloa, qui doit surmonter ces obstacles de sélection face à une équipe de Manchester City qui reste l'une des favorites pour le trophée.

Ligue des Champions
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0