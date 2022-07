Real Madrid : Asensio toujours dans le flou

L'avenir de Marco Asensio au Real Madrid s'éclaircit peu à peu selon Mundo Deportivo.

L'homme des Baléares retourne à Valdebebas le 14 juillet avant une semaine qui sera absolument décisive en ce qui concerne son avenir.

Son contrat actuel au Santiago Bernabéu expire à l'été 2023 et il a donc le choix devant lui. Il peut soit renouveler son contrat et rester au club, soit partir vers de nouveaux horizons. La troisième option, qui consiste à terminer son contrat et à partir gratuitement l'été prochain, est peu probable.

Asensio rencontrera Carlo Ancelotti à son retour et parlera à plusieurs personnalités du club pour comprendre leur vision de son avenir. Une offre de renouvellement n'a pas été faite jusqu'à présent et, si elle l'était, il est entendu qu'il y aurait une nette réduction de son salaire.

Asensio n'est pas à court d'options. Le Milan a exprimé un intérêt sérieux pour l'attaquant, tandis que des clubs de Premier League comme Arsenal et Newcastle United sont également apparus comme des prétendants viables.