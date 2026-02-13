Real Madrid : Arda Guler s'exprime enfin sur l'affaire de harcèlement

Son ancien entraîneur a accordé une interview à la presse turque, affirmant que les autres joueurs du Real Madrid ne l'avaient pas accepté et dressant le tableau d'un vestiaire délétère.

Cette affaire survient alors que les dynamiques internes du Real Madrid sont plus que jamais scrutées. La relation entre Xabi Alonso et ses stars a fait couler beaucoup d'encre, tandis que les tensions entre Alonso et Álvaro Arbeloa avec plusieurs joueurs ont également été relayées par les médias. Güler lui-même n'a pas été épargné et s'est plaint publiquement après avoir été remplacé contre Benfica.

Jeudi, son ancien entraîneur et « mentor », Serhat Pekmezci, a affirmé que Güler était harcelé par ses coéquipiers.

Quelques heures après les déclarations de Pekmezci, Güler a publié un communiqué de presse niant toutes ses accusations. Marca a relayé ses propos, dans lesquels Güler explique avoir été bien accueilli dans la capitale espagnole.

« J’ai été attristé par les récentes déclarations publiques de Serhat Pekmezci, ancien responsable du recrutement, qui a joué un rôle important au début de ma carrière. Dès mon arrivée, j’ai été chaleureusement accueilli par tous au sein de ce club et je me suis toujours senti chez moi. Je suis extrêmement fier d’être un joueur du Real Madrid et je souhaite défendre ce blason pendant de nombreuses années encore. »

« Nous avons une équipe très forte et je suis heureux et honoré de partager le vestiaire avec tous mes coéquipiers. Je vous prie de ne pas tenir compte des commentaires ou articles, oraux ou écrits, concernant cette affaire. »

Pekmezci a non seulement affirmé que Güler était victime de harcèlement, mais il a également déclaré ne pas avoir été accepté dans un vestiaire où régnaient les fortes personnalités. Il a attribué le départ d’Alonso à cela, tout en précisant que Güler lui-même ne lui avait rien dit. Pekmezci était l’entraîneur des jeunes de Güler et a joué un rôle dans son transfert à Fenerbahçe.