Real Madrid : Arda Guler a tout changé

Majorque vs Real Madrid

Arda Guler a changé son destin au Real Madrid comme le dévoile la presse espagnole.

L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a sans aucun doute fait des remarques à l'encontre de la star montante Arda Guler, en lui indiquant clairement que l'adolescent turc jouerait quand il le jugerait apte en mars. Cependant, tout doute quant à son éventuel départ en prêt cet été s'est dissipé depuis l'été.

Plus tôt cette année, alors qu'il revenait de blessure, certains membres du staff du Real Madrid pensaient qu'il bénéficierait d'un prêt cette saison, où il pourrait jouer avec moins de pression et plus de régularité. Néanmoins, ses performances ont fait la différence.

L'article continue ci-dessous

Le journaliste Matteo Moretto a expliqué que les performances de Guler vers la fin de la saison dernière, où il n'avait que cinq à dix minutes de jeu mais avait toujours un impact sur le jeu, ont été décisives dans le processus de conquête d'Ancelotti. La démonstration de sa qualité sur le terrain, mais aussi la bonne attitude ont convaincu l'Italien et le reste du staff qu'il avait sa place dans l'équipe pour la saison prochaine.

Ainsi, aucune équipe n'a envisagé un prêt pour Guler, et le Real Madrid n'a pas non plus envisagé la question cet été.