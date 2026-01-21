Real Madrid : Arbeloa rend déjà les armes face à Mbappé

Les Merengues totalisent désormais 15 points avec cinq victoires en sept matchs et sont en pleine forme, après avoir été sifflés par le public samedi contre Levante.

La star du match était sans conteste Vinicius Junior, auteur de trois passes décisives et d'un but. Arbeloa a qualifié cette soirée de « parfaite » pour lui. La décision de Vinicius de ne pas célébrer son but avec le public, mais de courir embrasser Arbeloa après sa célébration, a suscité quelques interrogations.

« Ce que je disais, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui : quand il est heureux, c'est lui qui déstabilise le plus une défense. On a besoin de lui. Je suis tellement content pour lui, il le mérite. Son accolade est une accolade pour tout le Real Madrid, une accolade de ses coéquipiers et du soutien du Bernabéu. On lui a montré notre soutien dans les moments difficiles. C'était une soirée parfaite pour lui et pour tout le monde au Bernabéu. Je lui ai dit la même chose qu'ici : j'ai besoin qu'il soit heureux et qu'il prenne du plaisir, il a tout mon soutien et il est presque obligé de montrer tout le football dont il est capable », a-t-il déclaré à Marca.

On a ensuite interrogé Arbeloa sur les sifflets étranges qui continuaient de pleuvoir sur Vinicius.

« Je ne sais pas pour cette action en particulier, mais j'ai vu le public du Bernabéu pleinement derrière tous ses joueurs. Tout le monde s'est donné à fond, Fede et Cama ont joué dans des positions inhabituelles, et chacun a fait passer l'équipe avant ses intérêts personnels. C'était une grande soirée pour tout le monde. »

« Kylian et Vini ne doivent pas s'épuiser à presser. »

Il a ensuite expliqué que le mérite revenait autant aux supporters qu'aux joueurs, estimant que leur soutien était réciproque sur le terrain.

« C'est une victoire pour les joueurs, elle leur appartient, les médailles sont pour eux et pour le public du Bernabéu. Si nous voulons gagner des titres, nous avons besoin d'eux. Je pense que ce soir a démontré que le Real Madrid est meilleur quand le Bernabéu est de son côté. Beaucoup d'entre nous l'ont vécu et nous savons ce que représente le Bernabéu. Je suis très heureux. »

L'une des principales interrogations concernant Vinicius et Mbappé sous Xabi Alonso portait sur leur travail défensif. Arbeloa a souligné qu'il ne voulait pas qu'ils gaspillent leur énergie à presser.

« Dès que l'équipe est compacte, ce sont eux qui pressent en premier. Je pense que Kylian et Vini font tous les deux des efforts, mais je ne vais pas vous mentir. Je ne pense pas qu'ils doivent s'épuiser derrière les milieux de terrain ; je les veux frais et dispos. »

« Les joueurs m'ont chaleureusement accueilli » – Arbeloa

Concernant ses débuts comme entraîneur, Arbeloa a déclaré que ses joueurs avaient compris l'essence du Real Madrid.

« Je vais bien, grâce à tous. Je suis devenu entraîneur pour aider les joueurs et faire ressortir le meilleur de chacun d'eux. J'ai besoin qu'ils soient heureux, et ainsi nous pourrons assurément nous battre pour tout. »

« [Les joueurs] m'ont chaleureusement accueilli et m'aident. Ils comprennent parfaitement ce que représente le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est la passion, le caractère, les supporters et le travail acharné. »