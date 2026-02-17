Real Madrid : Arbeloa n'a pas peur de Mourinho

Avant le match contre la Real Sociedad ce week-end, Arbeloa avait confié apprécier les discussions informelles avec ses joueurs sur le canapé gris de son bureau. Interrogé sur la possibilité d'inviter son ancien entraîneur à déjeuner dans son bureau à Madrid avant le match retour, Arbeloa a répondu :

« Non… enfin… si je l'invite, ce sera pour déjeuner. Il n'est pas obligé de rester. Vous savez, nous sommes de bons amis, nous nous souhaitons le meilleur et nous entretenons d'excellentes relations. »

Avant la conférence de presse d'Arbeloa, Mourinho a pris ses distances avec l'idée de prendre la relève cet été, malgré une clause lui permettant de partir avant la fin de son contrat avec Benfica.

« Comme je viens de le dire, je souhaite toujours le meilleur à José. Mon objectif est évidemment d'éliminer Benfica, et ensuite, qu'il remporte tous les titres. Et à partir de là, je lui souhaite le meilleur. »

Benfica a créé la surprise en battant le Real Madrid 4-2 à Lisbonne lors du dernier match de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Mourinho avait déclaré qu'il allait oublier ses notes d'avant-match, mais Arbeloa a affirmé qu'il ne serait pas pris au dépourvu par son ancien mentor.

« Non, je ne pense pas qu'il puisse me surprendre ; je sais parfaitement de quoi ils sont capables. Je l'ai déjà dit ici, peu importe qu'ils se présentent avec leur équipe réserve, car l'intensité serait maximale. Demain… même chose. Ils sont capables de jouer encore mieux, et nous devons être prêts. Nous devons tous être conscients de ce qui nous attend. »

Bien qu'il ait affronté le Real Madrid à deux reprises depuis son départ du club, il n'a pas encore foulé la pelouse du Bernabéu en tant qu'entraîneur adverse.

« Il va être accueilli par une immense ovation, car les supporters du Real Madrid sont conscients de tout ce qu'il a fait pour le club : se donner à fond, et même plus. Je suis donc certain qu'il sera reçu avec une ovation triomphale. »

Par ailleurs, Kylian Mbappé devrait être apte à affronter Benfica après avoir été laissé au repos contre la Real Sociedad.

« Il est là, il est venu avec nous. Il va s'entraîner. Et… demain, vous verrez s'il joue ou non. »

Les Merengues seront privés de Raul Asencio et Brahim Diaz, suspendus, tandis qu'Eder Militao et Jude Bellingham restent blessés. Antonio Rudiger et Dean Huijsen devraient former la charnière centrale, avec Trent Alexander-Arnold au poste d'arrière droit.