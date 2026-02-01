Real Madrid : Arbeloa dévoile ses 5 "intouchables"

L'Espagnol a pris les rênes du club suite au limogeage de Xabi Alonso en début de mois et s'est efforcé d'imposer sa vision à un groupe turbulent composé de stars internationales.

Arbeloa a insisté sur sa volonté d'aligner le plus souvent possible ses joueurs vedettes ensemble, et a identifié cinq d'entre eux comme des éléments clés de l'équipe. Les attaquants vedettes Kylian Mbappé et Vinicius Junior font partie de ceux qui ont disputé l'intégralité des quatre derniers matchs, Arbeloa cherchant à équilibrer la position des deux ailiers gauchers dans son attaque.

Au milieu de terrain, Jude Bellingham et Federico Valverde sont des piliers de l'équipe. L'Anglais est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde dans la capitale espagnole et Arbeloa est déterminé à tirer le meilleur parti du talent du milieu offensif. De même, la polyvalence de Valverde et son énergie font de lui un élément essentiel du onze de départ des Merengues.

Arbeloa, lui-même ancien défenseur, n'a pas encore trouvé sa défense attitrée. Cependant, il considère Thibaut Courtois comme son titulaire indiscutable dans les cages. Le Belge ne devrait pas voir sa place menacée, sauf en cas de blessure ou de baisse de forme importante.

Interrogé par France24 sur le caractère « intouchable » de ces cinq joueurs, Arbeloa a répondu qu'il « voudra toujours aligner les meilleurs joueurs sur le terrain ».

Il a ajouté : « Plus ils ont de temps de jeu, mieux c'est.

Ce sont des joueurs capables de faire basculer un match à tout moment. » Certains, qui ne sont pas supporters du Real Madrid, ne les voudront pas sur le terrain, mais j'imagine que les supporters madrilènes veulent que leurs meilleurs joueurs soient toujours disponibles, toujours sur le terrain.

« Je pense que les cinq joueurs mentionnés font partie des dix meilleurs au monde, et ils ont donc toute ma confiance. Et ce n'est pas seulement ma confiance : ce sont leurs performances qui justifient leur présence sur le terrain. »

Arbeloa a insisté sur le fait que le club travaille toujours « à trouver la régularité que nous recherchons dans notre jeu et à tous les niveaux » et a ajouté : « Je pense que pour l'instant, ce n'est ni le moment d'être déçu, ni celui d'être euphorique.»

Arbeloa a déclaré : « C'est le moment de travailler, rien de plus », alors que l'équipe cherche à rester au contact du FC Barcelone en tête de la Liga. Le Real Madrid n'est qu'à un point de son grand rival et espère prendre l'avantage dans la course au titre en cas de victoire contre le Rayo Vallecano dimanche.