Real Madrid : Arbeloa dénonce "le plus grand scandale du football"

Ses débuts ont été en dents de scie pour l'ancien joueur : son équipe a été irréprochable en Liga, mais a connu des difficultés en Ligue des Champions et en Coupe du Roi, compétition dont elle a été éliminée par Albacete, club de Segunda División.

Selon Diario AS, Arbeloa a dressé le bilan de la situation actuelle, alors qu'il cherche à poursuivre sur sa lancée en championnat face à Valence dimanche.

« Pour gagner, les grandes équipes doivent exceller dans de nombreux domaines. On ne peut pas se contenter de maîtriser un seul aspect ; il faut être capable de bien faire plusieurs choses sur le terrain : il faut pouvoir les faire simultanément, avoir des automatismes, penser de la même manière… Et cela ne peut s'acquérir qu'avec du travail et un investissement considérable.

La motivation des joueurs est toujours aussi forte, avec la même envie et la même ambition quant aux objectifs qui nous attendent. Demain sera un match très compliqué et difficile. » Cette semaine, nous nous sommes concentrés sur la poursuite de notre progression dans tous les aspects du jeu. Nous sommes encore loin de notre plein potentiel.

Arbeloa à propos de Fran Garcia : « Il représente très bien le blason. »

On a également interrogé Arbeloa sur les rumeurs, parues en début de semaine, selon lesquelles Fran Garcia aurait failli quitter le Real Madrid pour rejoindre l'AFC Bournemouth.

« La seule chose que je peux dire à propos de Fran, c'est que c'est un garçon exceptionnel, qui travaille à 100 % chaque jour, comme toujours. C'est quelque chose que j'aime souligner en tant qu'entraîneur. Ici, pour gagner des titres et atteindre nos objectifs, nous avons besoin de l'implication de chacun, que chacun soit prêt. L'attitude et la mentalité de Fran sont toujours exemplaires. C'est un garçon qui connaît parfaitement les valeurs de ce club, il représente très bien le blason du Real Madrid, comme beaucoup d'autres joueurs formés au club, et j'ai la chance de l'avoir dans l'effectif et qu'il continue à évoluer avec nous. »

Ces dernières semaines, l'affaire Negreira a pris une place de plus en plus importante dans les médias, et Arbeloa a été interrogé sur la situation. Sans surprise, il s'est montré très critique envers Barcelone.

« Concernant l'affaire Negreira, je pense que personne ne semble comprendre qu'à ce jour, le scandale le plus grave de l'histoire du football espagnol reste irrésolu. C'est ce qui devrait m'inquiéter profondément. »