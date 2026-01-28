Real Madrid : Arbeloa a tout bouleversé

Après un passage à l'académie du Real Madrid, Carreras avait rejoint Manchester United, avant de revenir cet été pour 50 millions d'euros en provenance de Benfica, l'équipe que les Merengues affrontent cette semaine en Ligue des Champions. Il a également été interrogé sur les changements opérés par Alvaro Arbeloa, en poste depuis deux semaines.

Avant le match, l'attention s'est surtout portée sur la rencontre entre José Mourinho et son ancienne équipe, une confrontation qui ne s'était produite qu'une seule fois en vingt ans. Alvaro Arbeloa, quant à lui, n'a pas tari d'éloges à l'égard du Portugais. Carreras, serein face à son ancien club, a affirmé apprécier pleinement son séjour au Real Madrid.

« Au final, on arrive dans un nouvel endroit avec la joie et l'excitation d'un jeune homme qui réalise son rêve de jouer pour le meilleur club du monde. Ce que je peux dire, c'est qu'avec la confiance et ces joueurs à mes côtés, c'est très facile de jouer. Vivre avec eux, c'est un rêve. On apprend, ils nous apprennent énormément. J'étais convaincu que tout se passerait bien et que j'avais le niveau pour jouer au Real Madrid… oui, j'étais confiant. »

Sans surprise, on a également interrogé Carreras sur la gestion d'Arbeloa, qui compte désormais trois victoires, un seul but encaissé et dix buts marqués depuis leur élimination dramatique de la Coupe du Roi face à Albacete. On a demandé à Carreras comment les choses avaient changé sous la direction d'Arbeloa.

« Il est arrivé avec une idée claire : être nous-mêmes. Prendre du plaisir avec le ballon, rester soudés dans les moments difficiles et jouer ensemble. Et ensuite, les espaces et la profondeur de jeu apparaîtront. »

« Eh bien… on savait que ce serait difficile contre Villarreal et il fallait attaquer fort dès le début. Après la mi-temps, on est revenus concentrés et déterminés, et on a marqué. On est tous à fond, on veut le meilleur pour le club et on vise tous les titres restants. »

Carreras était également conscient que le Real Madrid n'était pas encore sorti d'affaire.

« Le football, c'est un match à la fois. On peut être en pleine forme, mais si quelque chose de mal arrive demain, on replongerait dans la pire période de l'histoire du Real. Il faut gagner et se concentrer sur la Liga, car on a un match très difficile ce week-end. »

Le joueur de 22 ans est quasiment titulaire depuis son arrivée au Real Madrid et a déclaré être motivé par la pression liée au fait de jouer pour les Merengues.

« J'aime la pression, je m'en nourris. Je ne sais pas si c'est mortel… mais il faut de la pression, sinon ce ne serait pas le club qu'il est. »

Malgré la forme retrouvée de Fran Garcia et la concurrence de Ferland Mendy, Carreras est désormais le latéral gauche titulaire, même si Xabi Alonso l'a parfois utilisé en position centrale.