Real Madrid : Après Ronaldo, une autre icône madrilène vole au secours de Mbappé

Après Ronaldo, une nouvelle légende du Real Madrid a pris la défense de Kylian Mbappé ces dernières heures.

Blessé, Kylian Mbappé n’était pas présent lors du nul du Real Madrid contre le Rayo Vallecano, samedi (3-3). Mais son nom continue de circuler dans les médias espagnols comme français. Les débuts du Bondynois avec le club madrilène sont toujours passés au peigne fin dans la presse. Ces dernières heures, c’est une légende de la Maison Blanche qui s’est prêtée à l’exercice avec un message de soutien à Kylian Mbappé, à l’instar de Ronaldo Nazário.

Après Ronaldo, Fernando Morientes couve aussi Kylian Mbappé

12 buts et 2 décisives, c’est le bilan de Kylian Mbappé lors de ses 22 premiers matchs avec le Real Madrid. Des chiffres qui seraient flatteurs pour n’importe quel joueur, mais pas pour l’attaquant madrilène. Le capitaine des Bleus est en effet loin de ses standards habituels, qui plus est, sous le maillot du Real Madrid. En plus de cela, Kylian Mbappé ne convainc pas encore par son implication dans le jeu, lui qui est contraint de jouer en pointe en raison de la présence de Vinicius sur l’aile gauche. Un facteur qui n’empêche pas la presse espagnole et même celle française d’émettre des critiques sur le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Cependant, Kylian Mbappé peut compter sur le soutien des anciennes gloires du Real Madrid qui sont très enthousiastes pour lui. Après Ronaldo Nazario, Fernando Morientes d’envoyer des ondes positives au champion du monde 2018. « Mbappé en est déjà à douze buts. Moi j'avais terminé ma première saison au Real avec… douze buts au total. En plus, j’avais terminé meilleur buteur. Donc si c’est ça être en méforme… Je pense que le seul problème est que nous, les consommateurs de football, ne sommes pas habitués à ça et que nous attendons toujours le meilleur de lui. Mais le meilleur reste à venir et il arrive, c'est une certitude », a déclaré la légende du Real Madrid dans des propos rapportés par El Desmarque.