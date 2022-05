Real Madrid : Ancelotti va tout changer avant la finale de C1

C'est fini ? Enfin, presque. Le Real Madrid a remporté la Liga, le FC Barcelone semble presque inattaquable à la deuxième place.

Avec respectivement six et huit points de retard, le Betis et la Real Sociedad ne feront pas partie du top 4, mais devraient être satisfaits de leur performance, surtout le premier et son titre en Copa del Rey. Et Villarreal, avec une poignée de prestations mémorables en Ligue des champions, a encore la possibilité de rattraper la Real Sociedad et d'aspirer à la sixième place, mais avec la chance qu'ils ont eue ce week-end, cela semble difficile.

Bien sûr, il reste la finale de la Ligue des champions du Real Madrid, dans presque trois semaines. Carlo Ancelotti a déjà annoncé qu'il mélangerait les titulaires et les remplaçants lors des trois prochains matches de Liga afin d'éviter les risques tout en maintenant son noyau dur dans la meilleure forme possible. Cela pourrait profiter à certains de leurs rivaux, comme Levante ou Cadix, qui n'auront pas à affronter les Madrilènes au complet en jouant pour le titre.

Il peut sembler paradoxal qu'Ancelotti, l'homme qui ne pouvait pas faire de rotation, puisse maintenant jouer avec son équipe pendant quatre matchs complets sans se soucier des conséquences. Dimanche au Wanda, le manager italien a titularisé Andriy Lunin dans les buts et Luka Jovic en attaque, entre autres remplaçants habituels qui ont connu leur heure de gloire. Après le match, une défaite au cours de laquelle on a pu voir certains titulaires du Real Madrid plaisanter sur le banc, signe de l'importance qu'ils accordaient à la rencontre, Ancelotti a déclaré que Benzema, qui n'a pas joué au Wanda, jouera mercredi contre Levante, ce qui vous indique probablement comment l'Italien, qui ne tourne pas, compte profiter de cette période de détente avant la bataille finale.

Les titulaires pour la finale, blessures mises à part, semblent clairs : Courtois ; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy ; Modric, Casemiro, Kroos ; Valverde, Benzema, Vinicius.