Real Madrid, Ancelotti tranche sur le poste de Kylian Mbappé

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a évoqué, samedi, le poste qu’occupera Kylian Mbappé la saison prochaine.

A moins d’un énorme rebondissement, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. C’est en tout cas sa destination la plus probable depuis qu’il a informé le Paris Saint-Germain qu’il ne prolongera pas son contrat au terme de la saison en cours. Mais une incertitude règne toujours autour du poste qu’occupera l’international français au Real Madrid la saison prochaine. Une question sur laquelle l’entraineur du club madrilène, Carlo Ancelotti a tranché ce samedi.

Le Real Madrid attend Kylian Mbappé l’été prochain

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé annonçait au PSG il y a une semaine qu’il ne prolongera pas en fin de saison. L’international français va donc quitter la capitale française après 7 longues années qui l’ont vu devenir le meilleur buteur de l’histoire du club parisien. Selon toute vraisemblance, l’ancien attaquant de l’AS Monaco devrait s’engager avec le Real Madrid l’été prochain.

Certains médias dont Marca font savoir même que le joueur aurait déjà signé son contrat avec le club madrilène. Il ne manquerait plus l’officialisation des parties pour que Mbappé rejoigne la capitale espagnole où une grosse prime à la signature l’attend l’été prochain. Cependant, avec l’armada offensive déjà présente au Real Madrid, l’on ne sait toujours pas à quel poste jouera Kylian Mbappé la saison prochaine.

Ancelotti donne des indices sur l’association Mbappé – Vinicius

Attaquant polyvalent, Kylian Mbappé a une préférence pour l’aile gauche. Mais le côté gauche de l’attaque madrilène est occupé par Vinicius Junior, considéré comme intouchable par Carlo Ancelotti. Une situation qui pourrait être gênante pour Carlo Ancelotti mais le technicien italien ne s’en inquiète pas pour autant.

En conférence de presse ce samedi en prélude au choc contre Séville dimanche, Ancelotti a donné des indices sur le positionnement de Vinicius et par conséquent, de Mbappé. « Vini peut également jouer à l'intérieur. Pas comme avant-centre, mais comme un complément de l'attaquant. Je dois prendre en compte qu'il aime jouer sur le côté. Il a beaucoup progressé dans son positionnement au milieu de terrain pour se démarquer. Je veux mettre un joueur de sa qualité là où il se sent le plus à l'aise et actuellement c'est sur le côté gauche », a confié Carlo Ancelotti.