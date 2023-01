Real Madrid : Ancelotti salue la prestation d’Eden Hazard

Après la rencontre de Coupe d'Espagne remportée par le Real, Ancelotti a confié avoir apprécié la performance d'Eden Hazard.

Ce n’était qu’un 16ème de finale face à une équipe de 4ème division espagnole, mais qui sait, peut-être que ce match donnera enfin confiance à Eden Hazard. Arrivé en 2019 au Real Madrid, l’international belge n’en finit plus de décevoir entre un physique qui ne répond plus et des performances à des années lumières de celles qui faisaient de lui l’un des meilleurs joueurs de Premier League il y a quelques années.

Troisième titularisation de la saison pour Hazard

Cette saison encore, l’ancien Lillois galère, et même s’il n’y a pas de grosse blessure à signaler, son temps de jeu avec les Merengues est famélique, il n’a en effet disputé que son 7ème match de la saison toutes compétitions confondues mardi soir. Titularisé sur le côté gauche de l’attaque madrilène, l’ailier de 31 ans a participé à la qualification des Blancos face à Cacereno (1-0) au terme d’un match piège, notamment dû à une pelouse dans un piteux état.

Malgré ces conditions spéciales, son entraîneur Carlo Ancelotti a tenu à saluer sa performance après la rencontre. « J’ai aimé. Il est difficile d’évaluer les performances individuelles ce soir, et pas seulement celle d’Eden. C’était tout simplement impossible de jouer au football, nous avons joué d’une manière à laquelle nous ne sommes pas habitués, avec de longs ballons. Et évidemment, des joueurs comme Hazard ou Rodrygo ont eu du mal. Hazard a fait un bon match le temps qu’il a été sur le terrain (68 minutes). Il a fait ce qu’il avait à faire », a confié le technicien italien.

Reste maintenant à savoir si Hazard pourra enchaîner et si son entraîneur continuera à lui accorder plus de confiance. Les champions d’Europe en titre se déplaceront à Villarreal samedi avec d’affronter Valence en Supercoupe d’Espagne mercredi prochain.