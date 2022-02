L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a été sondé devant les médias sur ses attaquants qui ne jouent pas et pour lui, i ne s'agit pas d'une quelconque punition.

Ancelotti s'explique

"Kroos est sorti à cause de la fatigue, comme Vinicius. Je pensais à des changements pour la prolongation et il n'y avait pas de temps. Des joueurs punis ? Je n'ai rien à dire. Il n'y a pas de joueurs pénalisés. Ceballos, Vallejo... n'ont pas joué non plus. Ils sont au même niveau que les autres qui n'ont pas joué. Nous devons être justes".

"Nous sommes blessés, car nous voulons tout gagner. Je ne pense pas que cela aura des conséquences, j'espère juste que cela nous rendra plus forts".

Le coach madrilène a aussi été sondé sur le plan de jeu de son équipe : "Nous n'avons pas de joueurs de la qualité de Karim. Nous n'avons pas changé le plan. Nous avons essayé de revenir de l'arrière, mais nous n'avons pas réussi. La pression de l'Athletic était grande. La pression de l'Athletic était grande jusqu'à la 70ème minute. Je pense que nous avions l'avantage en prolongation, mais ils ont marqué à la dernière minute. Nous avons trop joué sur l'extérieur. Nous aurions dû utiliser davantage Alaba et Casemiro. Cela ne s'est pas passé comme nous le voulions".