Real Madrid : Ancelotti revient sur l'humiliation face au Barça

La victoire 3-0 de Barcelone dans le Clasico de samedi est un excellent résultat pour l'équipe de Xavi , moins pour les hommes d'Ancelotti.

Malgré une équipe très forte, le Real Madrid n'a pas réussi à percer la défense barcelonaise, même s'il a eu de nombreuses occasions de le faire. Vinicius Junior a manqué un penalty, l'une des nombreuses occasions manquées par les Blancos.

Malgré le résultat, Carlo Ancelotti n'est pas trop inquiet, comme il l'a déclaré aux médias après le match à Dallas (via MD).

"Le résultat nous fait mal mais ce n'est pas le plus important. C'était un bon match, avec beaucoup de points positifs, mais il semble qu'il y avait un mur dans leur but. Cinq tirs qui ont touché le bois dans un match, je ne me souviens pas d'avoir vu ça.

"Nous avons fait un bon match. Nous avons bien joué pendant une heure avec et sans le ballon, avec de l'intensité et de la mobilité. A la fin, nous avons manqué d'équilibre parce que nous avons été très offensifs et nous avons encaissé deux buts".

Ancelotti espère un meilleur résultat lors du dernier match amical de pré-saison du Real Madrid contre la Juventus, après quoi l'attention se tournera vers le début de la nouvelle saison de LaLiga, qui commencera dans moins de deux semaines.