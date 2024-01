Real Madrid : Ancelotti rassure tout le monde

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est montré rassurant sur l'état d'esprit de ses troupes après la récente défaite

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a donné l'impression que ses joueurs allaient suivre des séances d'entraînement intenses au cours des deux semaines à venir, avant le retour de la Ligue des champions. Après avoir été éliminés de la Copa del Rey jeudi, les Madrilènes ont deux semaines sans match, ce qui est rare, et Ancelotti s'est réjoui de cette occasion de travailler sur le terrain d'entraînement.

Avant de s'exprimer, Ancelotti a répondu aux questions concernant le débat sur les gardiens de but au Real Madrid et a également abordé les critiques à l'encontre d'Aurélien Tchouameni, qui a été décevant lors du but d'Antoine Griezmann pour l'Atlético de Madrid.

Ancelotti a été interrogé sur le fait de savoir s'il pensait que les critiques étaient trop sévères après un seul résultat négatif.

"Je n'ai pas d'opinion à ce sujet. J'écoute et j'essaie de voir ce qui se passe dans le vestiaire. Nous restons dans une bonne dynamique et nous sommes motivés. L'équipe est compétitive et joue très bien au football. A part ceux qui se sont blessés aux ligaments croisés, tous les joueurs vont bien".

"Maintenant, sans les matches en milieu de semaine (pour la Copa del Rey), nous avons l'opportunité de travailler pendant ces deux semaines. C'est très bien pour nous, cela nous convient très bien", a fait remarquer Ancelotti, en insistant sur la dernière ligne.

C'est un fait que les entraîneurs ont très peu de temps pour travailler sur leurs équipes pendant la saison avec tant de matchs, et avec des programmes de pré-saison de plus en plus serrés, là aussi les marges de manœuvre d'Ancelotti ont été réduites. On demande souvent aux managers d'améliorer les choses, mais pour ceux qui sont en Europe, il n'y a souvent pas de temps pour le faire.