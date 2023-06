Real Madrid : Ancelotti raciste ? La terrible plainte !

Les actionnaires de Valence ont déposé une plainte contre l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, pour ses propos.

Les propriétaires de Valence de l'organisation APAVCF (Association des petits actionnaires du Valencia Club de Futbol) ont déposé une plainte contre l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, pour les propos qu'il a tenus lors du récent affrontement entre les deux clubs.Ancelotti s'est ensuite rétracté et s'est excusé lors d'une conférence de presse deux jours plus tard.

Cependant, l'APAVCF estime que ses remarques sont diffamatoires et a déposé une plainte en justice pour les motifs suivants.

"Qualifier tout un stade de 46 002 spectateurs de racistes" et "transmettre de fausses accusations, peut-être intentionnellement, ce qui a porté atteinte à l'image du Valencia C.F., ainsi qu'à celle de ses supporters et de ses actionnaires".

Ils soulignent plusieurs commentaires émis par Ancelotti au cours de la conférence de presse.

L'environnement est raciste" ; "tout le stade lui a crié "singe, singe, singe" ; "ce n'est pas une personne qui est devenue folle, c'est un stade qui est devenu fou" ; et "je n'ai jamais vu un stade entier proférer des insultes racistes".

Valence s'est battu avec acharnement contre la sanction et la description du club dans les médias, et a vu son interdiction de stade de cinq matchs réduite à trois. On ne sait pas encore si l'APAVCF intentera une action en dommages et intérêts.