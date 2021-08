Real Madrid : Ancelotti pointe les manques de son équipe

Carlo Ancelotti est revenu sur les déficiences de son real Madrid contre Levante, pour le compte de la 2e journée de Liga.

Les fans de la Liga ont assisté à un superbe spectacle à la Ciutat de Valencia dimanche soir, lorsque Levante a tenu le Real Madrid en échec 3-3. Mais Carlo Ancelotti était furieux de la performance défensive de son équipe, déplorant sa fragilité et ses erreurs sur les buts des "Granotas".

Le Real a certes été éblouissant en attaque, avec les performances d'Isco et de Gareth Bale. L'impact de Vinicius depuis le banc de touche a été un bonus inattendu pour Ancelotti, puisque le Brésilien a inscrit un doublé qui l'a propulsé en tête du classement Pichichi, égalant ainsi le nombre de buts inscrits en championnat la saison dernière.

Mais malgré toute leur verve offensive, la défense des Madrilènes laissait à désirer, et Ancelotti a envoyé un avertissement à ses joueurs pour qu'ils améliorent leur concentration. "Après avoir bien contrôlé la première mi-temps, nous avons cédé deux points", a-t-il déclaré à Marca. "Nous devons améliorer notre attitude défensive", a-t-il poursuivi.

Dans un moment de frustration, Ancelotti a épinglé le deuxième but de Levante comme particulièrement inacceptable : "Nous étions à deux contre trois, cela ne peut pas arriver". José Campana a trouvé énormément d'espace dans la surface madrilène pour donner une avance de 2-1 à Levante, avant que Vinicius ne fasse son entrée en jeu spectaculaire.

Pour rappel, Ancelotti a été sondé sur une éventuelle arrivfée de Kylian Mbappé cet été et a répondu de manière dénuée d'équivoque.

"Je ne sais pas s'il arrivera", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, lui qui a été interrogé sur l'intérêt de son équipe pour Kylian Mbappé. "Je me fiche de ce qui va arriver. J'ai une très bonne et très forte équipe. Ils me donnent beaucoup de bonheur. Je suis concentré là-dessus", a fermement ajouté le technicien italien.