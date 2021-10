Real Madrid : Ancelotti ne s'opposera à aucun départ

Carlo Ancelotti a fait savoir que si l'un de ses joueurs du Real Madrid ne veut pas être au club, il ne se mettra pas en travers de leur chemin.

Interrogé spécifiquement sur le fait de savoir s'il autoriserait un joueur qui n'est pas au mieux de sa forme, comme Eden Hazard, à partir s'il le demandait, l'Italien a été ferme.

"Je n'ai jamais dans ma carrière d'entraîneur forcé un joueur qui veut partir à rester", a déclaré Ancelotti lors de la conférence de presse d'avant-match de vendredi.

"Selon mon opinion personnelle, il n'y a pas de question à ce sujet. Si un joueur veut partir, il va partir. Il n'y a pas beaucoup de doutes à ce sujet..."

Vinicius Junior a subi quelques tacles rugueux lors des derniers matchs, mais Ancelotti ne s'inquiète pas de savoir si l'ailier brésilien pourrait accuser le coup.

"Non, Vinicius est très jeune et récupère mieux que d'autres", a-t-il noté.

"Sur le plan physique, le jour où il ne sera pas bien ou ne maintiendra pas son niveau de forme, il ira sur le banc".

Ancelotti a été laissé visiblement frustré par les arbitres après le match nul 0-0 du Real Madrid contre Osasuna en milieu de semaine, mais il a transformé une question à leur sujet en une réponse sur la façon dont le style de jeu des équipes a changé depuis la dernière fois qu'il a entraîné dans la capitale espagnole.

"Je ne dis pas meilleur ou pire. Juste différent", a-t-il répondu. "Le football espagnol est désormais un style de football plus complet par rapport à mon premier passage. Il y a maintenant une amélioration en défense et les équipes sont plus directes."