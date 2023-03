Real Madrid : Ancelotti n'a pas peur pour le futur

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, ne s'est guère inquiété des rumeurs concernant la sécurité de son emploi, malgré les spéculations.

Ancelotti a fait remarquer que "cela arrive chaque saison" qu'il y ait des doutes, et certainement au Real Madrid, il est rare qu'une campagne passe sans qu'un manager ne soit critiqué.

Ancelotti serein

Parlant d'abord de l'équilibre tactique qu'il a dit souhaiter dimanche dernier contre le Real Betis, Ancelotti a déclaré à la presse que même si les attaquants ne marquaient pas, ils finiraient par y arriver.

"La chose la plus importante est la partie défensive : un engagement collectif, du travail... et lors des derniers matches, nous avons fait mieux. La qualité est là, mais il peut y avoir des moments que l'on ne voit pas. Les attaquants ne marquent pas... mais tôt ou tard, la qualité se manifestera.

Bien sûr, la baisse de régime de Karim Benzema entre la saison dernière et aujourd'hui y est pour beaucoup. Ancelotti a confirmé qu'il manquerait le match contre l'Espanyol samedi.

Interrogé sur le fait que les critiques et les doutes sur son avenir lui rappelaient sa précédente expérience, lorsqu'il avait été licencié dès sa deuxième saison, Ancelotti a répondu qu'il s'agissait d'une situation normale.

"Je n'ai pas besoin de revenir à 2015, il arrive toujours qu'il y ait des moments plus difficiles que d'habitude. Les critiques arrivent quand les choses vont mal. L'année dernière après Barcelone, avant à Everton... C'est mon travail. Je n'ai pas besoin de revenir en arrière parce que chaque année ça arrive... et je n'entends pas la pluie fine, et quand je l'entends, je mets mon parapluie."

S'il y a une qualité qui a bien servi Ancelotti à Madrid, c'est son calme et sa capacité à dédramatiser son travail. Cette tranquillité permet même aux clubs les plus bruyants de travailler, même si une mauvaise semaine contre Liverpool et Barcelone donnerait naissance à un orage dans la capitale espagnole.