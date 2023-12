Real Madrid : Ancelotti lâche le morceau sur la prochaine recrue

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a laissé la porte ouverte à un recrutement en janvier, et beaucoup évoquent un défenseur

Après la déchirure du ligament croisé antérieur de David Alaba contre Villarreal, il ne reste plus qu'Antonio Rudiger et Nacho Fernandez comme options naturelles au milieu de la défense. Eder Militao serait en avance sur son calendrier de rétablissement et pourrait être de retour en février, mais il n'y a pas non plus de certitude quant à son état de forme.

"Nous avons discuté avec le club et nous évaluerons la situation dans les prochains jours. Nous avons le temps de le faire car le marché se termine le 31 et nous allons chercher la meilleure solution possible. Pour l'instant, nous ne sommes pas pressés, nous prendrons une décision ensemble", a déclaré Ancelotti à la presse.

Après la victoire contre Villarreal dimanche, Ancelotti a déclaré qu'Aurélien Tchouameni était la première option pour devenir un défenseur central de fortune en cas de besoin. Il avait pourtant admis plus tôt dans la saison qu'il n'en était pas fan.

"Tchouameni n'aime pas jouer comme défenseur central, tout comme Camavinga n'aime pas jouer comme défenseur latéral. Il est convaincu qu'en cas d'urgence, il jouera comme défenseur central. Il est heureux de jouer à ce poste pendant deux ou trois matches, s'il y a une urgence.

On lui a demandé quel type de défenseur il souhaitait voir arriver, et si ce défenseur était similaire à Rafa Marin, qui est prêté à Alaves.

"Ce n'est pas le moment de citer des noms. Je pense qu'il y a la possibilité de signer un joueur, s'il est bon pour le club et pour la saison, nous le ferons."