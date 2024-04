Real Madrid : Ancelotti juge Xavi

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a soutenu le choix de Xavi Hernandez et du FC Barcelone de continuer ensemble la saison prochaine.

Les propos de l'entraineur du Real interviennent quelques jours après que les Blancos aient creusé l'écart entre les deux équipes à 11 points. "Je pense qu'il a fait du bon travail à Barcelone, il connaît bien le club, il me semble que c'est une bonne décision", a déclaré Ancelotti aux médias avant le match contre la Real Sociedad vendredi soir. On lui a ensuite demandé si sa parole était plus importante qu'un contrat lorsqu'il s'agit d'un projet.

"Quelle question ! Tout est important, nous devons respecter les changements d'opinion. Il n'y a rien d'écrit, je change aussi d'avis. Je l'ai fait à plusieurs reprises. C'est tout à fait respectable, c'est permis".

Le Clasico rejoué ?

Il a également été interrogé sur les déclarations du président du FC Barcelone, Joan Laporta, qui a indiqué qu'il était prêt à demander à ce que le Clasico soit rejoué, estimant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour montrer pourquoi le but fantôme de Lamine Yamal n'avait pas été accordé. "C'est une opinion. Je ne commente pas les opinions", a déclaré Ancelotti, qui n'a pas non plus voulu se prononcer sur la voie juridique que pourrait emprunter le FC Barcelone.

"Je n'ai rien à ajouter, ce sont des opinions, les mots sont portés par le vent." Contrairement à Barcelone et à son homologue, Ancelotti a évité la controverse pendant la majeure partie de son mandat au Real Madrid. L'Italien est en passe de connaître la période la plus faste de sa carrière, avec un deuxième titre de champion en trois ans à seulement sept points, et une deuxième Ligue des champions également possible.