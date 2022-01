Real Madrid : Ancelotti juge les jeunes du Barça

L'entraîneur du Real Madrid a parlé de la forme actuelle de son équipe, de celle de ses adversaires et de la distance qui les sépare en Liga en conférence de presse.

Ancelotti après certains joueurs du Barça

Compte tenu de l'écart entre les deux équipes au classement, serait-il gênant pour Madrid de perdre cette édition de la Super Coupe du Clásico ? "On peut soit gagner, soit perdre un match de football, une équipe doit gagner demain. C'est un match que nous devons jouer de la meilleure façon possible. Nos adversaires ont eu plus de problèmes que nous, mais c'est un match...".

Des doutes sur l'équipe que vous allez aligner demain ? "Carvajal en est un, et un autre sur l'aile droite... J'ai aussi des joueurs plus frais comme Rodrygo qui pourrait être utilisé pour remplir le rôle d'Asensio. Jovic est de retour. Comme toujours lorsque nous jouons contre le Barça, il y a des inquiétudes avant le match mais aussi de la motivation. Nous aimons jouer ce genre de match".

Quels sont les joueurs du Barça qui vous ont impressionné ? Signeriez-vous l'un d'entre eux ? "En dehors des vétérans comme Piqué, Alba, Busquets... il y a de jeunes joueurs qui se débrouillent bien et qui cherchent à se faire une place - Gavi, Nico... ils ont des joueurs avec un grand avenir devant eux".