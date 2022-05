Real Madrid : Ancelotti grand fan de Klopp

C'est un match aussi important que possible : la finale de la Ligue des champions. Elle aura lieu au Stade de France et promet d'être un match alléchant entre deux des meilleures équipes d'Europe.

Les Madrilènes ont battu le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City pour arriver jusqu'ici, tandis que Liverpool a battu l'Internazionale, Benfica et Villarreal.

Madrid aborde ce match en tant que champion de la Liga, après avoir remporté le titre espagnol à quatre journées de la fin et avoir terminé avec 13 points d'avance sur Barcelone, deuxième. Liverpool a perdu le titre de Premier League au profit de Manchester City pour un seul point.

Liverpool cherchera à prendre sa revanche - c'est Madrid qui l'a battu pour remporter la Ligue des champions 2018 à Kiev. La formation de la Mersey espère empêcher Madrid de remporter sa 14e Coupe d'Europe et, au contraire, de remporter sa septième.

Carlo Ancelotti, s'exprimant avant le match comme le rapporte Marca, a évoqué le travail stellaire réalisé par Jurgen Klopp et la nouvelle génération d'entraîneurs qui ont changé la façon de jouer.

L'article continue ci-dessous

"Ces entraîneurs ont amené le football dans une nouvelle direction, surtout en ce qui concerne l'école allemande", a déclaré l'Italien. "Il y a plus d'intensité et de pression, des équipes plus avancées.

"Je ne pense pas faire partie d'une ancienne génération. Je pense que je suis les changements dans le football et que je vais continuer à le faire. Prendre en compte les caractéristiques des joueurs que vous avez, c'est le plus important."