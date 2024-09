Real Madrid, Ancelotti fait une grande annonce sur Camavinga

C. Ancelotti

Real Madrid vs Espanyol Barcelone

Les supporters madrilènes sont impatients de retrouver Eduardo Camavinga de retour. Carlo Ancelotti a fixé la date de retour du Français.

Solide milieu de terrain du Real Madrid, Eduardo Camavinga n’a pas encore disputé la moindre minute avec la Maison Blanche depuis le début de la nouvelle saison. Blessé au genou, l’ancien du Stade Rennais manque cruellement au club merengue. Mais une date se dégage maintenant pour son retour aux affaires.

Camavinga de retour la semaine prochaine

Considéré comme l’un des remplaçants de Toni Kroos, qui a raccroché cet été, Eduardo Camavinga a passé le début de la saison à l’infirmerie. A la veille de la finale de la Supercoupe de l’UEFA contre l’Atalanta Bergame (2-0), le milieu de terrain français du Real Madrid, Eduardo Camavinga s’était blessé au genou après un duel avec son compatriote Aurélien Tchouaméni.

Après un peu plus d’un mois d’absence sur les pelouses, le natif de Cabinda (Angola) est devrait faire son retour aux affaires. En conférence de presse, vendredi, avant la réception d’Espanyol, ce samedi soir (21h), le coach de la Maison Blanche, Carlo Ancelotti, a donné une idée sur le retour de Camavinga à l’entraînement.

« Camavinga est très proche du retour. Il sera avec l'équipe la semaine prochaine et il travaille très bien. Il est très important pour nous. Il apportera beaucoup », a confié l’ancien entraineur du Paris Saint-Germain en conférence de presse vendredi. Une bonne nouvelle non seulement pour le Real Madrid et le joueur, mais aussi pour l’équipe de France, qui pourrait compter sur Camavinga lors de la trêve d’octobre.