Real Madrid : Ancelotti explique ses choix

Le Real Madrid a décroché une victoire essentielle dimanche soir, en battant de justesse Grenade à domicile grâce à un but de Marco Asensio.

La décision surprenante d'Ancelotti

Les Blancs ont eu du mal à créer jusqu'à la deuxième mi-temps, quand Asensio a marqué d'une frappe brillante de l'extérieur de la surface.

Ancelotti a pris une décision surprenante pour ce choc, en l'absence de son attaquant titulaire, Karim Benzema, blessé.

A la place de Luka Jovic, Ancelotti a décidé d'utiliser un faux neuf pour le deuxième match consécutif, avec Isco qui a débuté en pointe après Asensio la dernière fois.

La décision semble avoir été prise parce que Jovic n'était pas totalement en forme, mais Isco était quand même une option inattendue.

"Je suis masochiste", a déclaré Ancelotti après le match. Benzema et Mariano sont blessés et Jovic est passé par le covid et n'est toujours pas en bonne condition.

"La vérité est qu'Isco a moins de profondeur, mais le plan était de terminer avec Jovic, avec ce qu'il a fait et il a donné de l'énergie."